Bandai Namco et FromSoftware ont partagé la première bande-annonce de Shadow of the Erdtree, la tant attendue extension d’Elden Ring. Elle sera disponible au mois de juin.

Bandai Namco et FromSoftware en ont forcément fait un événement. Alors qu’Elden Ring fêtera son second anniversaire le 25 février 2024, voici enfin la première bande-annonce de Shadow of the Erdtree. Il s’agit de l’extension du jeu dévoilée il y a un an avec un seul artwork. Depuis, les deux entreprises ont été assez peu bavardes à son sujet, pour mieux garder la surprise.

Bonne nouvelle : on retournera bientôt dans l’Entre-Terre, l’univers d’Elden Ring. La vidéo de trois minutes se termine sur la date de sortie du DLC, qui sera disponible le 21 juin 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Nul besoin de préciser qu’il faut être propriétaire du jeu de base pour avoir accès à ce contenu qui offrira plusieurs heures de gameplay. Et plein de moments de souffrance.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

La vidéo d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree est époustouflante

Quel bonheur de se replonger dans Elden Ring... Ces images de Shadow of the Erdtree, comme toujours cryptiques, donnent énormément envie. On peut d’ores et déjà s’attendre à des affrontements face à des boss encore plus vertigineux que dans le jeu de base. C’est une habitude de FromSoftware, qui adore réserver ses ennemis les plus puissants, et/ou originaux, pour les DLC de ses jeux (c’était le cas avec la trilogie Dark Souls ou encore Bloodborne).

Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Bandai Namco

On pourra par ailleurs espérer quelques clarifications sur le lore d’Elden Ring qui, rappelons-le, a été écrit en partie par George R.R. Martin (l’auteur de Game of Thrones). Nul doute que les fans les plus assidus risquent de passer ces prochains mois à décrypter la moindre seconde, en quête d’indices sur les éléments narratifs de cette nouvelle histoire qui marquera les esprits.

Nous sommes donc très exactement à quatre mois piles du lancement d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree. On aurait pu craindre une sortie bien plus tardive mais, finalement, l’été 2024 commencera sur les chapeaux de roues.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !