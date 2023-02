Bandai Namco a annoncé le développement de ce que tout le monde espérait : une extension pour Elden Ring. Elle s’intitulera : Shadow of the Erdtree.

Cette fois, plus aucun doute possible. Après des mois de spéculation et d’indices, Bandai Namco et FromSoftware ont officialisé l’extension d’Elden Ring. Dans un tweet publié le 28 février, on découvre même son nom : Shadow of the Erdtree. C’est d’ailleurs la seule information divulguée par les deux entreprises, en plus d’un magnifique artwork.

« Levez-vous, Sans-Éclat, et permettez-nous de prendre un nouveau chemin ensemble. Une extension pour Elden Ring, baptisée Shadow of the Erdtree, est en cours de développement. Nous espérons que vous êtes pressé à l’idée de vivre de nouvelles aventures dans l’Entre-Terre », indique le compte Twitter officiel. Aucune période de sortie n’est indiquée, mais on peut parier sur une disponibilité cette année.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Bandai Namco

Que peut signifier le nom de l’extension d’Elden Ring ?

En l’absence de détails concrets sur cette extension qu’on imagine déjà copieuse (et très dure), on ne peut que spéculer à partir des quelques bribes d’informations fournies par Bandai Namco et FromSoftware. En l’occurrence : le titre « Shadow of the Erdtree » peut se traduire en « L’ombre de l’Arbre-Monde ». L’Arbre-Monde est l’immense arbre doré qu’on voit partout dans l’Entre-Terre (et qu’on finira par embraser). Dans Elden Ring, il se trouve au cœur de l’intrigue. Non seulement les habitants lui vouent un culte, mais, en prime, il a perdu sa source vitale (le fameux Cercle d’Elden).

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Sur l’artwork partagé par Bandai Namco, on peut voir que l’Arbre-Monde n’est pas du tout resplendissant. Magnifique et presque envoutant dans Elden Ring, il apparaît ici sombre et desséché, ce qui préfigure un ton loin d’être réjouissant. Un constat renforcé par l’ambiance qui se dégage de l’image : le ciel est noir et la brume recouvre les ruines et les champs de blé. Sur la droite, une femme brille avec sa tenue blanche et sa magnifique chevelure blonde. S’agit-il de la Reine Marika, principale divinité de l’univers, en train de contempler la désolation ? La silhouette fait aussi penser à Miquella, frère maudit de Malenia.

Peut-être allons-nous découvrir les origines de l’Arbre-Monde, qui est considéré comme un parasite selon certains détails du lore. Tout est possible pour cette extension d’Elden Ring, annoncée dans la foulée du premier anniversaire du jeu.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !