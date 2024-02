Les statues de Ticureuil, qu’on peut trouver un peu partout dans Palworld, seraient touchées par un bug. Alors qu’elles sont censées améliorer les chances de capturer des Pals, c’est tout l’inverse qui se produirait.

Quand on se balade dans les environnements de Palworld, on peut tomber sur de petites statues vertes qui brillent au loin, à l’effigie d’un Ticureuil. Il ne s’agit pas d’un piège : en les activant, on est censé recevoir un boost pour améliorer ses chances de capturer des Pals. Sauf que, selon cet article de Kotaku du 5 février, c’est l’inverse qui se produirait.

Divers témoignages abondent dans ce sens, sachant que PocketPair ne s’est pas encore exprimé sur ce bug supposé. Dans une vidéo publiée le 1er février sur YouTube, Chalenor, modeste créateur de contenu, compare deux situations : une sans activation des statues, une avec. À l’arrivée, son taux de capture chute radicalement : il passe de 53 à 37 %. Pour le moment, on serait donc encouragé à ne pas activer ces statues croisées dans Palworld, phénomène comparé à Pokémon (il y en a 296 en tout).

Palworld // Source : Pocketpair

Conseil : n’activez pas les statues vertes de Palworld

Paul Tassi, qui écrit pour Forbes, a partagé son opinion sur le sujet dans un billet datant du 4 février. Il corrobore les résultats de Chalenor, même s’il n’a aucun chiffre concret à fournir pour illustrer son expérience. Il indique : « On ne peut pas exclure le fait qu’il s’agit peut-être d’un biais de confirmation, mais cela correspond à ma propre expérience, où je n’ai pas du tout constaté une hausse de mes chances de capture, plutôt une baisse a priori. » Il ajoute qu’il s’est davantage retrouvé dans des situations où des Pals parviennent à s’échapper malgré des chances de capture de 85 %.

Dans les commentaires de la vidéo de Chalenor, plusieurs personnes confirment le phénomène, qui a tout d’un bug. « C’est conforme à ma propre expérience. Je suis très ennuyé par mon faible de taux de capture, même avec des sphères plus puissantes », soupire MrAzorid. « Je croyais que c’était mon imagination », souffle jon9509. En somme, si vous avez l’impression de capturer moins de Pals après avoir activé plein de statues de Ticureuil, sachez que vous n’êtes pas seul.

S’il s’agit effectivement d’un bug, alors il est problématique : gaspiller des sphères sur des Pals signifie une grosse perte de ressources (les Poké Balls de Palworld doivent être fabriquées, ce qui coûte du temps et des matériaux précis). Autre hypothèse ? Les développeurs sont taquins et trollent tout le monde en affirmant que les statues appliquent un effet positif, alors que c’est totalement faux.

Pour aller plus loin Palworld, c’est quoi la suite ?

Essayez le nouvel Apple Vision Pro en exclusivité La rédaction invite 5 adhérent·es Numerama+ dans ses bureaux pour découvrir le nouvel Apple Vision Pro, tentez votre chance ici Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !