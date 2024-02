Les développeurs de l’excellent jeu Alan Wake 2 ont ajouté une option qui permet de réduire certains effets provoquant des sursauts. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont un peu trop peur.

En 2023, plusieurs années après un premier opus qui avait déjà fait forte impression, Remedy a lancé Alan Wake 2. Et, sans un Baldur’s Gate 3 irréprochable, cette suite aurait certainement été sacré jeu de l’année lors de la cérémonie des The Game Awards. Aux yeux de beaucoup, ce jeu d’action narratif est une expérience marquante. Toutefois, elle peut mettre de côté celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec des séquences plus horrifiques.

Mais les développeurs viennent justement de penser à eux. Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 1er février, Alan Wake 2 a reçu une mise à jour, la première en 2024, qui intègre une option très demandée par la communauté. Elle consiste à amoindrir l’effet de certains sursauts (jump scares), permettant aux plus peureux d’être un peu moins affectés par les moments de haute tension — ce dont le jeu ne manque pas, rappelle cette vidéo de plus de 10 minutes.

Alan Wake 2. // Source : Remedy Entertainment

Alan Wake 2 peut censurer des moments horrifiques

La note de patch, accessible sur le site officiel, indique : « La mise à jour ajoute une option très demandée pour réduire les effets de flash liés à l’horreur. » Plus concrètement, dans les options, on sera libre de choisir le paramètre d’intensité des flashs visuels et sonores, entre « Normal » et « Bas ». De cette manière, les joueuses et les joueurs, moins à l’aise à l’idée de sursauter n’importe quand, pourront se lancer plus facilement dans Alan Wake 2.

Sans parler de la notion de peur, propre à chacun, il y aussi la question de la sensibilité aux flashs lumineux, devant lesquels nous ne sommes pas tous égaux non plus. Cette main tendue par Remedy est à applaudir, puisqu’elle permettra à plus de monde de découvrir Alan Wake 2, l’un des meilleurs titres sortis ces dernières années.

Cette mise à jour, déployée sur toutes les versions d’Alan Wake 2 (PC, PS5 et Xbox Series), propose aussi une fonctionnalité de sélection de chapitres (pour refaire une mission déjà effectuée, à l’envi). Une aubaine pour revivre la séquence musicale, déjà culte, ou pour ramasser certains objets qu’on aurait manqués. Enfin, des correctifs et des optimisations ont été appliqués pour supprimer certains bugs et peaufiner les performances visuelles et techniques. On rappelle qu’Alan Wake 2 recevra deux extensions dans les mois à venir.

