Remedy Entertainment déploie une grosse mise à jour pour Alan Wake 2, laquelle ajoute un « New Game Plus » bien garni. Il y aura une fin alternative qui vaut le détour.

S’il n’a pas remporté le titre du jeu de l’année, récupéré par Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 a quand même fait sensation ces derniers mois et lors de la cérémonie des The Game Awards 2023.

Le titre développé par Remedy Entertainment a par ailleurs encore de l’avenir. Dans un communiqué publié le 8 décembre, le studio annonce l’arrivée d’une grosse mise à jour intitulée « The Final Draft ». « Cette mise à jour est prévue pour le lundi 11 décembre, sur toutes les plateformes où Alan Wake 2 est disponible », peut-on lire.

Parmi les nouveautés très attendues, il y a l’ajout d’un mode « New Game Plus », qui permettra de recommencer le jeu avec tout ce qu’on a débloqué. Néanmoins, il aura un intérêt tout particulier dans Alan Wake 2 grâce à une fin alternative. Remedy Entertainement est persuadé qu’elle donnera naissance à des théories sur l’univers atypique du jeu, partagé avec le jeu Control.

Rejouer à Alan Wake 2 possède un vrai intérêt

Avec cette autre conclusion, Alan Wake 2 continuera d’intriguer jusqu’au lancement de ses deux extensions — intitulées « Zone X » et « La maison du lac ». Les développeurs garnissent d’ailleurs le « New Game Plus » d’éléments narratifs inédits, que ce soit des vidéos ou des pages de manuscrit, entre autres « additions plus subtiles ». En somme, ce mode de jeu supplémentaire sera presque un nouveau jeu entier et un prétexte pour fidéliser les fans.

Pour profiter de tous ces bonus ajoutés gratuitement, il faudra avoir terminé Alan Wake 2 une première fois. « Les joueuses et les joueurs conserveront les armes, les charmes et les améliorations de personnage obtenus pendant la première partie », rappelle Remedy Entertainment. Petite précision sur l’arsenal débloqué : il ne sera pas disponible immédiatement dans l’inventaire. Il faudra attendre d’accéder à la première boîte à chaussures pour tout récupérer.

Pour les plus téméraires, le New Game Plus proposera un nouveau mode de difficulté — l’option « Cauchemar ». Comme son nom l’indique, il s’agit du défi ultime, articulé autour d’ennemis plus agressifs. Il impliquera de repenser sa stratégie pour survivre et de bien gérer les hausses d’adrénaline issues des moments d’action. On rappelle qu’Alan Wake 2 sait proposer des grands moments de tension, y compris dans les difficultés de base. En « Cauchemar », on ose à peine imaginer le niveau de challenge.

