Palworld permet de capturer une centaine de créatures. Et, pour le numéro 69, les développeurs de Pocketpair n’ont pas hésité à jouer la carte du ollé-ollé.

Comparé à Pokémon et même surnommé « le Pokémon avec des armes », le phénomène commercial Palworld reprend effectivement plusieurs éléments de la saga culte disponible sur les consoles de Nintendo. La capture de créatures est l’un des éléments de gameplay qui nourrit une expérience de survie. On retrouve carrément l’équivalent du Pokédex. Chaque Pal est lié à un chiffre précis et, pour le numéro 69, les développeurs n’ont pas fait dans la demi-mesure.

Le Pal numéro 69 s’appelle Lovander, présenté dans une vidéo officielle diffusée sur YouTube à la fin du mois de décembre. Vous remarquerez qu’il portait à l’origine le numéro 49 dans Palworld. Il a été modifié après la suggestion d’un internaute, note Windows Central dans un article publié le 20 janvier. Vous allez vite comprendre pourquoi Lovander porte très, très bien ce numéro 69.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans Palworld, il y a une créature terriblement « excitée »

Lovander est une créature qu’on pourrait qualifier de « horny » (excitée d’un point de vue sexuel). Son apparence est déjà un premier indice : une sorte de dinosaure rose avec une touffe en forme de cœur qui lui donne une « grosse poitrine », et un entrejambe lui aussi modélisé en cœur. On remarquera aussi que ses cils sont particulièrement longs et tirés, lui offrant un regard aguicheur. En termes de sex appeal, Lovander donne tout.

Sa description s’avère par ailleurs très explicite sur ses intentions : « Court toujours après quelqu’un à la recherche d’une amourette. S’il ne s’intéressait au départ qu’aux Pals, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. » Oui : Lovander saute sur tout ce qui bouge, et on pourrait presque tomber dans la représentation de la zoophilie (relation rapprochée entre un humain et un Pal, inspiré d’un animal). Palworld ne serait plus à un outrage près puisque le jeu satyrique met déjà en avant l’esclavage et le cannibalisme.

Pour aller plus loin Tout est affreusement cynique dans Palworld

Lovander dans Palworld. // Source : Capture YouTube

Pour capturer un Lovander, il faut se rendre dans des environnements désertiques et, bien sûr, la nuit. Sous ses airs de prédateur sexuel, ce Pal cache quand même des compétences puissantes : absorption des dégâts infligés pour soigner son maître et lui-même, doublée d’une vraie utilité sur le camp (quatre capacités de travail, dont travaux manuels, extraction et pharmacie). Enfin, il peut lâcher des ressources utiles : le gâteau, notamment, est indispensable pour accoupler des Pals et s’avère très long à fabriquer.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !