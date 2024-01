T-Pain, rappeur originaire de Floride, a annoncé travailler sur GTA VI. Conséquence de son deal avec Rockstar Games ? Il ne peut plus jouer à GTA Online, l’une de ses grandes passions.

T-Pain a vécu un véritable ascenseur émotionnel ces derniers mois. Comme le révèle cette anecdote partagée par Polygon le 15 janvier 2024, le rappeur, connu pour son utilisation de l’auto-tune et son tube Bartender, sera dans GTA 6 — dont la première bande-annonce a mis tout le monde d’accord en décembre. Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise ? Il ne peut plus s’adonner à l’une de ses passions : jouer sur un serveur RP (roleplay) de GTA Online.

Dans un clip partagé notamment sur TikTok, on peut voir le rappeur en train d’expliquer pourquoi il ne peut plus jouer à GTA Online. Il indique : « J’étais sur le serveur NoPixel, j’ai commencé à travailler sur ce p***** de GTA 6 et ils m’ont dit que je ne pouvais plus faire de RP car ça allait à leur encontre… Ils m’ont tenu ce joli discours, ‘Imagine quelqu’un vole ton album et le réenregistre pour que des gens puissent l’écouter’. J’ai compris, mais je prenais quand même du bon temps ! »

Qui est T-Pain, le rappeur banni de GTA Online ?

Les serveurs RP de GTA Online sont particulièrement populaires et peuplés. Ils permettent aux fans d’endosser un vrai rôle dans un univers virtuel (roleplay = jeu de rôle). Mais, pendant longtemps, ils n’ont pas été reconnus de manière officielle, se heurtant alors aux règles établies par Rockstar Games concernant GTA Online. C’est ce qui explique pourquoi T-Pain ne peut pas à la fois travailler sur GTA 6 et être moteur de la popularité croissante d’un mod multijoueur qui n’est pas géré par les développeurs.

Rockstar Games a néanmoins tendu une main vers les principaux artisans de la communauté RP. Dans un communiqué publié le 11 août 2023, le studio a annoncé un rapprochement avec le collectif Cfx.re, en charge des plus gros serveurs. L’objectif ? Soutenir les activités RP en leur offrant une reconnaissance et des outils pour améliorer l’expérience. Cette annonce a d’ailleurs fait bondir T-Pain. Avec humour, il résume le paradoxe : « Attendez une minute ? C’est quoi ce b***** ? Vous me dites que je ne peux plus jouer, puis vous faites équipe avec les gens qui ont créé le RP ? Ok, peu importe. »

GTA VI // Source : Capture YouTube

Bien sûr, T-Pain n’a pas dévoilé de quelle manière il participera à GTA VI. Sera-t-il simplement à la bande son ? Prêtera-t-il sa voix pour une station de radio ? Apparaîtra-t-il au casting avec un personnage modélisé à son effigie ? Les détails ne sont pas connus. Mais on comprend pourquoi Rockstar Games s’est rapproché de lui : Faheem Rasheed Najm, de son vrai nom, est originaire de Floride, état qui inspire les environnements du jeu. En termes de consultant de luxe pour retranscrire au mieux l’ambiance particulière de cet endroit, on peut difficilement trouver mieux.

