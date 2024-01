Sony a emmené avec lui des coques pour la PS5 Slim, pour le moment uniquement disponible en blanc. Numerama a pu voir la console en rouge, bleu et argent.

Sony n’est pas venu au CES de Las Vegas uniquement avec une voiture qu’on peut piloter avec une manette DualSense. Le constructeur japonais a aussi emmené des produits plus raisonnables, qu’on pourra acheter tôt ou tard. Son stand dédie un espace à la PlayStation 5, exposée dans des couleurs qui seront prochainement commercialisées. Numerama a pu voir les consoles de près.

Il s’agit bien entendu de la PS5 Slim, lancée à la fin du mois de novembre pour remplacer le modèle sorti en 2020. Plus compacte, mais proposant la même puissance, cette déclinaison dispose elle aussi de coques de protection qu’on peut changer à l’envi. L’occasion pour Sony de parfaire sa gamme d’accessoires, avec des plaques de couleur rouge, bleu et argent (et aussi noir).

La PS5 Slim en rouge, bleu et argent // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Spoiler : les plaques de la PS5 ne s’adaptent pas sur la PS5 Slim

Un petit rappel s’impose : Sony avait déjà lancé des plaques de couleur pour la PS5 de base. Malheureusement, elles ne sont pas compatibles avec la PS5 Slim, puisque les deux consoles ne font pas la même taille. Il faudra donc tout racheter si vous voulez passer à la PS5 Slim, actuellement proposée sous les 500 € pendant les soldes d’hiver. À l’inverse, le socle vertical — en métal — sorti en même temps que la PS5 Slim peut être associé à toutes les consoles.

Autre rappel : les plaques de la PS5 Slim sont divisées en quatre, alors qu’elles sont scindées en deux sur la PS5 normale. La version blanche propose d’ailleurs deux finitions différentes, avec du mat mélangé au brillant. Pour les nouveaux coloris (bleu, rouge, argent), le rendu sera uniquement mat, ce qui est plus discret et élégant. Tant mieux, aussi, pour les traces de doigts.

Les finitions de ces façades pour PS5 Slim sont mates // Source : Nicolas Lellouche pour Numerama

Pour le moment, ces nouvelles façades ne sont pas encore disponibles dans la boutique officielle, mais c’est imminent. En octobre, Sony disait à ce sujet : « Une sélection de couleurs de Façades pour la Console PS5 adaptées au nouveau modèle sera disponible dès le début de l’année 2024, dont un noir entièrement mat ainsi que la Collection ‘Deep Earth’ dans les couleurs suivantes : Volcanic Red, Cobalt Blue, et Sterling Silver. » Il faudra compter au minimum 54,99 € pour changer la couleur de sa PS5 Slim. Oui, ça fait cher la personnalisation.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !