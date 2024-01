Le couple au cœur de l’épisode 3 de The Last of Us, interprété par Murray Bartleet et Nick Offerman, pourrait revenir à l’écran. Un spin-off sur Bill et Franck a été proposé au sein de HBO. Mais aucune commande officielle n’est évoquée pour l’heure.

L’adaptation de The Last of Us était l’un des événements culturels de l’année dernière. La série signée HBO s’est démarquée dans sa patte artistique, mais aussi grâce à son épisode 3 : Pour l’éternité (Long Long Time en VO). Celui-ci n’incluait que très peu Ellie et Joel, en racontant plutôt l’histoire de Bill et Franck, un couple tout juste survolé dans le jeu.

S’étendant sur 1h20, presque le temps d’un petit film, cet épisode était non seulement bouleversant, mais marquait aussi l’histoire des séries télés dans sa représentation d’un amour gay universel. Malgré sa fin tragique, qui contribue à la puissance de l’épisode, Long Long Time bousculait nombre de codes. On devait aussi la qualité de la narration à la performance des acteurs, Murray Bartleet et Nick Offerman. Et d’après ce dernier, ils pourraient tous deux revenir dans un spin-off.

« Une minisérie entière a été proposée »

Alors que Nick Offerman était récompensé par un Emmy Award, lors de la cérémonie 2024, pour sa performance dans The Last of Us, l’acteur a été interrogé sur un potentiel retour dans la saga. « Oh, c’est une excellente question, mais il faudrait que je la pose à quelqu’un de plus haut placé que moi », commence-t-il, cité par Deadline. L’idée a déjà été pitchée, ajoute l’acteur. « Je crois qu’une mini-série entière a été proposée, un préquel de leur vie avant qu’ils ne se rencontrent. Il pourrait s’agir d’une comédie musicale. Nous ne sommes pas à court d’idées. Nous verrons bien ce que Craig [Mazin] et Neil [Druckmann] nous proposerons. »

Bill et Frank sont en couple, dans la série adaptée de The Last of Us. // Source : HBO

Difficile de savoir si Offerman blaguait ou non pour la comédie musicale (il est toutefois probable qu’il s’agissait d’un trait d’humour). En revanche, ce ne serait pas le premier spin-off pré-apocalyptique lié à une œuvre post-apo. The Walkind Dead avait bénéficié de Fear the Walking Dead, se passant au tout début de la pandémie zombie.

Ce spin-off pourrait ainsi raconter le parcours de Franck avant qu’il trouve la maison de Nick, ainsi que toute la période où Nick est seul, barricadé. Quoi qu’il en soit, en dehors de ces déclarations, il n’existe aucune information officielle sur cette possible série TV, ce n’est donc probablement pas encore en pré-production ni même commandé pour l’heure.

