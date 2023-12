Epic Games a lancé un nouveau mode de jeu pour Fortnite, en collaboration avec Lego. C’est un immense succès, amplement mérité.

Année après année, Fortnite ne cesse de se réinventer pour continuer à captiver les millions de fans. Le 7 décembre 2023, Epic Games a ajouté un nouveau mode gratuit à son jeu phénomène. Intitulé Lego Fortnite, il associe des mécaniques de survie et de construction dans une expérience qui rappelle forcément Minecraft (un autre phénomène). Le succès est déjà au rendez-vous. Comme le souligne Polygon dans un article publié le 11 décembre, Lego Fortnite est actuellement le mode le plus populaire de Fortnite.

Numerama peut le confirmer après avoir lancé une partie : il y avait plus de 360 000 joueuses et joueurs sur Lego Fortnite, contre environ 180 000 personnes sur le mode Battle Royale classique. Ce rapport, à 2 pour 1, confirme l’attractivité légendaire de la marque Lego, dont le mariage avec Fortnite paraît évident. Le Battle Royale intégrait déjà un gameplay avec de la construction, en plus de la compétition. Au format Lego, il prend tout son sens.

Visuellement, Lego Fortnite est magnifique. // Source : Capture PS5

Lego Fortnite a tout pour durer dans le temps

Inspiré de Minecraft, entre autres builders comme Dragon Quest Builders, Lego Fortnite nous envoie sur une immense carte générée de manière procédurale. On est d’emblée impressionné par la qualité graphique. Grâce au moteur Unreal Engine 5, déjà époustouflant sur Fortnite, les briques Lego brillent de mille feux. On a l’impression d’être plongé dans le film La Grande Aventure Lego, sauf qu’on est acteur et non plus spectateur. Fluide, spectaculaire et généreux en détails, Lego Fortnite s’appuie bien évidemment sur le charme des célèbres briques danoises. C’est extrêmement mignon et on a envie de jouer pour le simple plaisir d’en prendre plein les yeux.

Les prémices d’un futur grand village ? // Source : Capture PS5

Une fois l’aspect visuel apprécié à sa juste valeur, on comprend vite qu’il va falloir se débrouiller pour survivre. On démarre avec rien, puis on ramasse ses premiers morceaux de bois et on cueille ses premières framboises. Rapidement, une petite araignée, loin d’être effrayante, nous attaque après avoir récupéré du granit. Un allié va finir par nous familiariser avec la construction pour ériger un premier abri, au sein duquel on pourra installer un lit, pour se reposer, voire un établi, pour créer des outils très utiles. Au bout de quelques heures, on sera sans doute en mesure de gérer un immense village, que ce soit à l’aide des plans prévus par le jeu ou sa seule imagination. Certains rivalisent déjà d’ingéniosité pour repousser les limites de la créativité, comme ce fut le cas pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il y a quelques mois. Lego Fortnite est un terrain de jeu pour faire tout… et n’importe quoi.

Lego Fortnite peut être apprécié à plusieurs. Jusqu’à huit personnes ont l’opportunité de collaborer pour survivre face aux assauts des squelettes et des loups, entre autres ennemis de plus en plus puissants (ne vous inquiétez pas, il y a des armes), ou encore pour explorer des endroits dangereux. Epic Games a même pensé à un système de clés pour que les amis puissent accéder à notre monde quand on n’y est pas connecté. C’est plutôt malin pour entretenir des serveurs très facilement, y compris pendant une absence.

Gare aux loups ! // Source : Capture PS5

Lego Fortnite va-t-il durer dans le temps ? Oui, a confirmé Epic Games dans un tweet publié le 11 décembre. Il ne s’agit pas d’un mode temporaire, sachant que des nouveautés sont prévues pour 2024. « Un univers plus étoffé, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et de nouvelles tenues en version Lego seront disponibles dès début 2024 grâce à des mises à jour », promet la multinationale. Selon les chiffres de fortnite.gg, Lego Fortnite revendique déjà un pic de 2,4 millions de passionnés connectés en même temps. Le record du Battle Royale ? 3,1 millions. Historiquement, sur Steam, seul PUGB a fait mieux en janvier 2018 (3,2 millions).

