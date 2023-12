[Deal du Jour] Si vous souhaitez passer à la fibre, c’est le bon moment grâce à cette offre proposée par Orange. Pour tout abonnement fibre pris chez l’opérateur, les six premiers mois d’abonnement à Canal+ sont offerts.

C’est quoi, cette offre d’Orange avec Canal+ inclus ?

L’abonnement Livebox fibre, avec la Livebox 5, est proposé à partir de 24,99 € par mois, la première année. Un engagement de 12 mois est nécessaire. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement revient à son prix habituel de 42,99 € par mois (51,99 € et 57,99 € pour les abonnements Up et Max). Vous aurez alors la possibilité de résilier votre abonnement, si vous le souhaitez.

Vous pouvez bénéficier sur simple demande de 6 mois d’abonnement offert à Canal+, avec un engagement d’un an indispensable. Passé ces six mois, l’abonnement passe à 27,99 € par mois. Cette offre est disponible jusqu’au 31 janvier 2024 pour tout nouvel abonnement à Canal+.

C’est quoi cet abonnement Canal + ?

L’abonnement à Canal+ comprend, bien sûr, la chaîne Canal+, avec du cinéma récent, des séries et des créations originales Canal+, ainsi que plusieurs chaînes thématiques. Et depuis quelques mois, Apple TV+ fait maintenant aussi partie du bouquet. Les 6 mois d’abonnement offerts avec Orange vous donnent donc accès :

Aux chaînes cinéma Canal+ Box Office, Cinema(s), Grand Écran, Séries et Ciné+. Vous y retrouverez des contenus dédiés au cinéma, avec des films récents, des grands classiques et des séries. Les chaînes Canal+ Docs, Kids et Sport 360 font aussi partie de l’offre et diffusent des documentaires, des programmes pour la jeunesse et d’autres consacrés au sport.

À la plateforme de SVOD Apple TV+, qui propose du contenu de qualité. Au rang des séries incontournables, vous retrouverez Severance, dont la saison 2 est attendue courant 2024, ou encore Foundation, dont la saison 2 vient de se terminer en beauté. D’autres séries Apple, dont Silo et From All Mankind, sont aussi d’excellentes propositions de SF. Le service de streaming contient de nombreux films originaux, des documentaires, ainsi que quelques dessins animés pour enfants.

Le service d’Apple propose une interface et une ergonomie bien pensée, malgré l’absence de certaines fonctions pourtant essentielles (la liste des favoris est très mal conçue). L’application a néanmoins le mérite d’être claire, et les contenus facilement identifiables. Cette offre d’Orange est donc une bonne occasion pour tester le service.

L’interface d’Apple TV+ fait dans la sobriété // Source : Nvidia

Que propose la Fibre d’Orange ?

L’offre fibre basique d’Orange avec la Livebox 5, au prix de 24,99 € par mois, vous propose une connexion fibre optique dotée d’un débit jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi, avec le Wi-Fi 5. Pour des débits plus importants, vous devrez vous reporter sur les offres Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre, respectivement au prix de 33,99 € et 39,99 € par mois pendant 6 mois (puis 51,99 € et 57,99 € par mois). Un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6 sont inclus sur demande, au prix de 10 €.

Peu importe l’offre, la Livebox s’accompagne, toujours sur demande, du décodeur Ultra HD 4K. Notez que les frais d’activation du décodeur s’élèvent à 40 €. Enfin, si vous souscrivez à l’offre, une ligne téléphonique sera ouverte, avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

