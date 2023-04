Le groupe Canal frappe fort en intégrant, dès ce jeudi 20 avril 2023, le catalogue d’Apple TV+. Les films et séries Apple Originals seront gratuitement ajoutés à l’offre déjà très complète de Canal+, sans surcoût pour les abonnés.

C’est quoi le service de SVOD Apple TV+ ?

Apple TV+ est un excellent service de SVOD, malheureusement dans l’ombre de ses plus féroces concurrents, Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo pour ne citer qu’eux. Le catalogue d’Apple, pourtant très riche en contenu de qualité, reste encore boudé par une large majorité des spectateurs. La faute en partie à une image marketing liée à la marque un peu trop élitiste, et un écosystème trop fermé (pas d’application sur Android, obligation de passer par l’app Apple TV), qui exclut le grand public. En s’associant au groupe Canal, Apple va enfin pouvoir donner plus de visibilité à ses productions et toucher un public beaucoup plus vaste.

Les séries Severance et Ted Lasso possèdent une écriture d’une justesse incroyable et porte un regard fascinant sur la société et le monde d’aujourd’hui. For All Mankind et Foundation combleront vos envies de SF depuis la fin de The Expanse. Apple TV n’est pas en reste concernant les films et documentaires avec de nombreux films et plus de 250 h de documentaires à la réalisation soignée, sur un large choix de thématiques.

Canal+ enrichit son offre et ajoute Apple TV+

L’alliance entre Canal et Apple permet aussi au groupe français de se renforcer et d’élargir encore plus son catalogue. Les programmes Apple TV+ seront intégrés au service myCANAL pour l’ensemble des abonnés Canal+, peu importe leur offre, comme ce fut le cas avec Netflix ou Disney. Par ailleurs, myCANAL sera le seul moyen d’accéder aux contenus Apple Originals si vous êtes abonné Canal+, et passer directement par l’application AppleTV+ ne fonctionnera pas. Une stratégie gagnante pour les deux parties qui renforceront leur nombre d’abonnés pour l’un et leur notoriété pour l’autre. Notre guide des meilleures offres de SVOD vous aidera à situer l’offre de Canal+ et à y voir plus clair parmi les nombreux services actuels.

Comment s’abonner à Canal+ pour profiter des contenus Apple TV ?

Pour découvrir les programmes d’Apple TV+, en plus de films récents, de créations originales Canal+, de séries internationales et d’événements sportifs en direct, l’abonnement standard à Canal + est au prix de 22,99 € par mois les 12 premiers mois (puis 27,99 €), pour un engagement de 24 mois. L’abonnement mensuel sans engagement est au prix de 27,99 € par mois. Si vous avez moins de 26 ans, l’abonnement mensuel sans engagement bénéficie de 50 % de réduction et est au prix de 13,99 € par mois.

Si vous voulez une offre vraiment complète, Canal+ Ciné Series+ est le pack qui comprend l’intégralité de Canal+ (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, etc.), ainsi que les plateformes Disney+, Netflix et OCS. Son prix est de 34,99 € par mois les 12 premiers mois (puis 45,99 €), avec un engagement de 24 mois.

