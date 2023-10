Pour installer le lecteur Blu-ray UHD amovible de la nouvelle PS5, il faudra télécharger une mise à jour. Certains y voient matière à polémiquer, alors qu’il n’y a rien de vraiment scandaleux.

Dans les prochaines semaines, la PS5 qu’on connaît depuis novembre 2020 cèdera sa place à un modèle plus compact. Sony proposera toujours deux versions : avec ou sans lecteur Blu-ray UHD. Néanmoins, par rapport à la première mouture, le lecteur en question sera amovible, signifiant qu’on pourra le retirer ou l’ajouter plus tard, selon les envies. Aujourd’hui, cet élément fait polémique pour une raison un peu absurde.

Dans un tweet publié le 25 octobre par CharlieIntel, on découvre les images d’un pack regroupant la nouvelle PS5 et le jeu vidéo Call of Duty: Modern Warfare III. Jusqu’ici, tout va bien. Mais en zoomant sur les photos, on peut découvrir une ligne qui stipule : « Une connexion internet est nécessaire pour associer le lecteur de disque à la PS5 lors de la configuration. » Il n’en fallait pas moins pour soulever des inquiétudes quant à l’existence de serveurs qui pourraient limiter l’usage du lecteur à terme, sous fond d’obsolescence. « L’association matérielle ne doit pas être déterminée par un serveur qui ne peut pas toujours être accessible (…). Imaginons qu’on soit dans l’obligation de changer de lecteur et que les serveurs ne sont plus disponibles », craint John Linneman, qui écrit pour le site technique Digital Foundry.

Connexion obligatoire pour installer le lecteur Blu-ray de la PS5 Slim // Source : Twitter

Comme toute console qui doit être reliée à internet, la PS5 doit être reliée à internet

Pourquoi n’y a-t-il pas matière à polémiquer outre mesure ? Déjà, l’installation du lecteur de disque est liée à la PS5 qui en est dépourvue à la base, une console pensée pour un usage exclusivement numérique, soit un appareil constamment relié à un internet. Si vous avez fait l’acquisition de ce modèle, cela sous-entend que vous avez une connexion ad hoc. Le scénario où quelqu’un achèterait cette PS5 et le lecteur en même temps n’a aucun sens, puisque cela revient plus cher qu’opter pour la console avec le lecteur déjà intégré (450 + 120 contre 550 €).

Ensuite, il est bien précisé « lors de la configuration », ce qui veut dire que la PlayStation 5 aura besoin d’être mise à jour pour reconnaître le lecteur et le faire fonctionner correctement. Une fois cette étape remplie, il n’y aura a priori plus aucune obligation. Il convient quand même de rappeler que la PS5 reste un produit connecté, qui est régulièrement mis à jour pour gagner des fonctionnalités et améliorer l’ergonomie. Sans accès à internet, on perd énormément en confort.

Enfin, il ne faut pas croire que l’herbe est plus verte ailleurs. Comme l’indique cette page du support Microsoft, il faut télécharger une application spécifique — donc se connecter à internet — pour pouvoir regarder des films Blu-ray ou DVD sur sa console Xbox. C’est du pareil au même.

C’est certainement une question d’ordre légal, tel que le rappelle cet article paru en 2020 sur Wired : l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act empêche de pouvoir changer de lecteur sans mesure de sécurité visant à éviter le piratage. Le texte indique qu’on ne peut pas « contourner une mesure technologique qui contrôle efficacement l’accès à une œuvre protégée par le droit d’auteur. » Des exceptions s’appliquent, comme le cas des réparations.

