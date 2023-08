Activision lancera en fin d’année Call of Duty: Modern Warfare III, suite directe de Call of Duty: Modern Warfare II, paru en 2022. Il y aura un changement notable dans la campagne, avec des missions plus ouvertes.

Chaque fin d’année, Activision tient son rendez-vous incontournable : la présentation d’un nouveau Call of Duty. Et on sait toujours à quoi s’attendre : une campagne solo qui préfère le grand spectacle et l’efficacité à l’innovation, associée à un mode multijoueur toujours plus copieux et malin dans l’art de lutter contre la triche. Le 10 novembre 2023, la multinationale lancera Call of Duty: Modern Warfare III et, a priori, il y aura une petite révolution du côté de l’histoire.

Dans un communiqué publié le 17 août 2023, Activision a livré les premiers détails sur Call of Duty: Modern Warfare III. Et on peut y découvrir qu’il y aura des « missions de combat ouvert ». Elles sont décrites comme « une innovation excitante » et viennent s’ajouter aux « missions cinématographiques » que connaissent déjà les fans. L’idée serait d’ouvrir un peu le gameplay du jeu de tir, en ajoutant une notion de liberté. On demande quand même à voir, sachant que ce n’est pas l’innovation du siècle non plus (ça ne l’est qu’à l’échelle de Call of Duty).

Call of Duty: Modern Warfare III // Source : Activision

Enfin un peu de liberté dans la campagne solo de Call of Duty ?

Disponibilité Call of Duty: Modern Warfare III sera disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Toujours pas d’impasse sur les anciennes consoles, donc.

« Si vous préférez utiliser des techniques d’infiltration, vous pouvez terminer une mission avec une approche prudente, en utilisant des lunettes à vision nocturne et des armes de suppression, et en complétant les objectifs sans vous faire repérer par les ennemis. Cependant, si les grosses explosions et l’imprudence font partie de votre arsenal, ajoutez des pièces d’armure à votre équipement et tirez sur tout », indique Activision. On espère que ce sera plus subtil que cela, et qu’on pourra mixer les deux extrémités du spectre.

Les développeurs promettent en tout cas de nombreux angles d’attaque pour une même mission et on pourra même conduire des véhicules. Ce point suppose que certains environnements seront plus ouverts que d’habitude. Reste quand même à voir comment ces « missions de combat ouvert » cohabiteront avec le reste de la campagne et quel sera l’impact sur la narration. Les Call of Duty restent pensés comme des blockbusters chargés de faire le spectacle, quitte à sacrifier le gameplay.

Call of Duty: Modern Warfare III // Source : Activision

À noter, par ailleurs, que Call of Duty: Modern Warfare III sera le premier opus de la saga à être la suite directe d’un épisode sorti l’année précédente. Habituellement, Activision opte pour une alternance des différents chapitres, partagés entre divers studios. Ce changement permettra une plus grande continuité dans l’histoire que vivent les joueuses et les joueurs. Ils y retrouveront le Capitaine Price et sa Task Force 141, toujours opposés à une menace terroriste.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !