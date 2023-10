Une émission de télé-réalité inspirée de la série à succès Squid Game sera diffusée sur Netflix à partir de novembre. Le jeu reprend le même concept que la série : 456 participants s’affronteront dans une série d’épreuves pour gagner une importante somme d’argent.

Après MrBeast, c’est au tour de Netflix de reproduire, dans la vraie vie, le concept de Squid Game. La plateforme SVOD a annoncé le 13 octobre 2023 que Squid Game : The Challenge, un jeu télévisé inspiré de sa série phare, sera disponible le 22 novembre 2023. Il s’agira, selon Netflix, de « la plus grande compétition de téléréalité jamais organisée ».

Squid Game : The Challenge reprend le concept de base de la série (avec, c’est notable, les morts en moins) : 456 participants vont s’affronter pour un prix de 4,56 millions de dollars. « Le plus gros prix en espèces de l’histoire de la téléréalité », d’après Netflix. « À travers une série de jeux, chaque joueur sera poussé à ses limites et obligé de se demander jusqu’où il est prêt à aller pour gagner », annonce la plateforme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une émission de téléréalité Squid Game, une idée

D’après la bande-annonce, les fans de Squid Game ne devraient pas être dépaysés : tout l’univers graphique de la série a été repris. On peut ainsi retrouver les décors mythiques de la série, tels que la tirelire transparente en forme de cochon, les escaliers labyrinthes aux couleurs pastel, ou encore les gardes vêtus de leur costume rouge. On retrouve même l’air Le Danube Bleu, un des fils rouges auditifs de la série d’origine.

Les jeux dans lesquels les participants devront s’affronter ont également l’air d’être les mêmes — l’option létale en moins. On retrouve la cour où le jeu de « 1 2 3 Soleil » a lieu, tout comme le jeu des plaques de verre au-dessus du vide. Les 10 épisodes de la série apporteront peut-être également de nouveaux jeux.

Un extrait de Squid Game : The Challenge // Source : Netflix

La motivation des participants a l’air d’être la même que pour ceux de la série. Netflix semble d’ailleurs avoir encouragé les coups bas pendant le tournage de la série, et explique qu’il y aura « des alliances opportunistes, des stratégies impitoyables et des trahisons ». Comme on peut l’entendre dans la bande-annonce de la part de l’un des candidats : « 4,56 millions de dollars ? Les gens font bien pire pour bien moins ». Cela promet une bonne ambiance (et, on espère, moins de meurtre).

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.