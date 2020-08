GTA V continue de se vendre comme des petits pains, même après avoir été proposé gratuitement aux utilisateurs de l'Epic Games Store.

Jeudi 14 mai, l’Epic Games Store frappait fort en offrant à ses utilisateurs l’opportunité de télécharger gratuitement GTA V pendant une semaine. Rockstar Games ne prenait pas un gros risque commercial, puisque le jeu s’était déjà écoulé à plus de 120 millions d’exemplaires. On s’attendait ensuite à un affaissement des ventes jusqu’au lancement sur PS5 et Xbox Series X au second semestre 2021. Pourtant, GTA V a encore attiré de nombreux joueurs durant le dernier trimestre.

GTA V en est aujourd’hui à 135 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement sur PS3 et Xbox 360 en 2013, contre 130 millions en date du 20 mai. Selon les propos de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (la maison-mère de Rockstar Games), la période de gratuité sur l’Epic Games Store a paradoxalement… boosté les ventes. Cité par Games Industry le 3 août, il s’explique : « Dans les six semaines qui ont suivi la promotion sur l’Epic Games Store, GTA V s’est plus vendu sur cette période que n’importe quelle autre année auparavant. »

GTA V a encore un bel avenir commercial devant lui

Naturellement, GTA Online, le mode multijoueur intégré à GTA V, a profité de ce momentum et de ces nouveaux joueurs ayant rejoint l’aventure. Durant le premier trimestre de l’année fiscale 2021, conclu sur un chiffre d’affaire record de 706 millions d’euros, les dépenses récurrentes ont bondi de 155 %.

Outre le nombre de joueurs qui a fortement augmenté ces dernières semaines, GTA Online a bénéficié du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Bloqués chez eux, les gens ont plus joué et… dépensé. « Avec plus de gens bloqués chez eux, nous avons observé, et continuons d’observer, un gros niveau d’engagement de la part des joueurs », souligne Take-Two Interactive dans son dernier bilan financier. La firme ajoute : « L’impact total du Covid-19 sur notre activité, nos opérations et nos résultats financiers dépendra de plusieurs facteurs que nous ne pouvons pas prévoir. » Pour l’heure, il semble très positif quand on compare au chiffre d’affaires de l’exercice précédent (459 millions d’euros, soit une hausse de 54 %).

Comme GTA V a déjà été annoncé sur PS5 et Xbox Series X, avec « des évolutions techniques, des ajouts visuels et une amélioration de la performance », le blockbuster n’est pas près de connaître la retraite. Pour Rockstar Games, le but est de continuer à capitaliser sur lui pour nourrir GTA Online, bénéficiant régulièrement de nouveaux contenus pour fidéliser les joueurs. Il y a d’ailleurs un parallèle à faire avec Red Dead Online, moins choyé au point d’avoir provoqué le courroux des joueurs.

