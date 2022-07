Rockstar Games a fait comprendre que Red Dead Online n’est plus du tout sa priorité. La fin d’un long calvaire pour des passionnés en colère face au manque de suivi.

Le 13 juillet 2022, certains — rares — fans de Red Dead Online s’habilleront en noir pour symboliser ce qui apparaît, à leurs yeux, comme la mort du jeu. Rockstar Games n’a plus proposé une grosse mise à jour depuis bientôt un an, et le temps commence à devenir long. Hélas, les choses ne risquent pas d’évoluer positivement, à en croire un communiqué publié le 7 juillet.

Le studio a tenu à faire le point sur GTA Online et Red Dead Online, deux expériences en ligne qui pourraient pâtir de la mise en chantier de GTA VI. Le futur blockbuster, amené à avoir des ambitions démesurées, devrait concentrer une bonne partie de l’attention des développeurs. Et c’est Red Dead Online qui va souffrir le plus de cette réaffectation des ressources, alors que les joueuses et les joueurs de GTA Online seront encore gâtés pendant un petit moment.

Red Dead Online // Source : Rockstar Games

Red Dead Online est un immense gâchis

« Nous tenons à remercier la communauté Red Dead Online pour leur soutien continuel et leur dévouement » : cette phrase est répétée deux fois dans le communiqué — comme si Rockstar Games était déjà en train de tirer un trait sur le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2.

Il y aura encore quelques nouveautés, mais il n’y aura plus « de mises à jour de contenu à thème comme les années précédentes ». Pour occuper celles et ceux qui continueront de peupler les serveurs, Rockstar Games ajoutera quelques missions, proposera des événements saisonniers et augmentera les récompenses de certaines tâches. Bref, Red Dead Online est placé sous assistance respiratoire, et tout porte à croire que cette situation ne durera pas.

Car cette annonce de Rockstar Games ressemble au dernier clou planté dans le cercueil. Elle justifie un peu plus les funérailles virtuelles prévues par la communauté. Sur Steam, le titre peine à dépasser les 2 000 joueurs connectés en moyenne. En face, GTA V dépasse les 85 000 personnes — un volume qui se maintient à ces hauteurs depuis un long moment.

Malheureusement, Rockstar en a fini avec Red Dead Online, et les fans s’en souviendront. Red Dead News, Twitter, le 7 juillet

Les chiffres donnent donc raison à Rockstar Games, qui privilégie GTA Online plutôt que Red Dead Online — d’autant que les versions PS5 et Xbox Series S/X ont permis de redonner de l’élan à la poule aux œufs d’or (tout va bien pour les revenus de Take-Two Interactive, la maison mère). Pourtant, sur le papier, Red Dead Online avait le potentiel pour devenir le frère jumeau de GTA Online. Mais encore aurait-il fallu que Rockstar Games y croit un peu plus.

GTA Online s’est vite embourbé dans une spirale négative : un manque de nouveautés, des joueurs mécontents, d’autres qui lâchent l’affaire, des serveurs insuffisamment peuplés pour que Rockstar Games développe du contenu, des joueurs toujours mécontents (et qui se déguisent en clown), d’autres qui ne reviennent pas, Rockstar Games toujours peu motivé à l’idée de proposer des nouveautés… En résumé : un immense gâchis.

« La gestion de Rockstar Games de Red Dead Online a été une série d’échecs, de l’intégration ratée d’une monnaie virtuelle aux bugs terribles qui sont toujours là, en passant par l’absence de protection des joueurs PC face aux modders. Sans oublier les fausses annonces sur du contenu et le manque de communication », se lamente Red Dead News, qui a tout fait pour maintenir la communauté en vie. Le compte Twitter conclut sur une note ironique : « Il est paradoxal de constater qu’on pourra devenir un policier dans GTA Online, mais qu’on ne pourra jamais devenir un hors-la-loi dans Red Dead Online. »