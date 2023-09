Sony a levé le voile sur les jeux auxquels pourront jouer les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium. La sélection est surtout composée de RPG.

Vous aimez les RPG et les jeux japonais ? Alors les titres qui seront intégrés au PlayStation Plus Extra et au PlayStation Plus Premium à partir du 19 septembre risquent de vous attirer. Il y aura 16 jeux à (re)découvrir, avec quelques belles expériences dans le lot. On vous le rappelle : Sony a récemment augmenté les tarifs de son abonnement décliné en trois formules.

PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2023 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en septembre 2023

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

Un jeu qui se passe avant NieR: Automata, acclamé par la critique. Il s’agit d’un RPG tout ce qu’il y a de plus classique, avec des combats et beaucoup de narration.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Tentez de découvrir la vérité en plongeant dans une aventure en 2D portée par des graphismes et des environnements magnifiques. Un mix entre visual novel et RPG.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Le jeu de gestion ultime, dans lequel on façonne son empire de A à Z. Attention, il faut prévoir du temps devant soi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Unpacking (PS4 & PS5)

Dans Unpacking, on ne fait qu’une seule chose : vider des cartons de déménagement. Mais derrière ce concept simple et reposant se cache une belle expérience sur la vie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Call of the Sea (PS4 & PS5)

Norah part en quête de son mari disparu sur une île étrange. Un prétexte pour tester notre intelligence avec des énigmes parfois complexes. Visuellement, c’est joli.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi :

Star Ocean (PS4 & PS5)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4 & PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS4 & PS5)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4 & PS5)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4 & PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4 & PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en septembre 2023

Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster (PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4)

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.