En septembre dernier, Nintendo lançait Mario Kart Tour. Et les soucis ont vite été pointés du doigt. Il y a d’abord cette monétisation aberrante ; mais aussi l’impossibilité de jouer contre des humains. Cette deuxième critique sera bientôt de l’histoire ancienne. Dans un tweet publié le 3 mars, Nintendo a annoncé l’arrivée du vrai mode multijoueur : ce sera pour le 8 mars prochain, à 20h, heure du Pacifique — soit le lundi 9 à 5h du matin en France.

Il y aura trois manières de jouer à plusieurs (humains) dans Mario Kart Tour (jusqu’à 8 participants). L’une d’entre elles, bien évidemment la plus intéressante, sera réservée à celles et ceux qui payent chaque mois pour le Pass Or (5,49 euros).

La meilleure expérience en ligne de Mario Kart Tour sera payante

Il ne sera pas obligatoire de payer pour profiter du multijoueur de Mario Kart Tour. Mais, sans le Pass Or, les joueurs seront limités :

Aux courses en local (il faudra être proche physiquement de la personne avec qui vous jouez), avec des amis ou des inconnus à proximité, avec possibilité de paramétrer les options (puissance des karts, nombre d’emplacements d’objets) ;

(il faudra être proche physiquement de la personne avec qui vous jouez), avec des amis ou des inconnus à proximité, avec possibilité de paramétrer les options (puissance des karts, nombre d’emplacements d’objets) ; Aux courses standards en ligne, en 100cc uniquement (nombre d’emplacements d’objets qui change chaque jour, rangs allant de E à A).

Les utilisateurs premium, qui paient 5,49 euros par mois, pourront quant à eux accéder à des courses Or, qui offrent la possibilité « d’affronter les meilleurs pour obtenir le rang le plus élevé » — sympa pour les autres. Elles permettront de rouler avec des karts plus puissants (150cc et 200cc) et d’obtenir un rang allant de E à S (ce qui veut dire que seules les personnes qui paient pourront atteindre les meilleurs rangs). Qu’importe le mode, chaque partie comportera trois circuits tirés d’une coupe en cours. Une rotation aura lieu toutes les quinze minutes pour varier les plaisirs et éviter de revoir toujours les mêmes décors.

À l’arrivée, il faudra lâcher quelques euros tous les mois pour profiter du mode multijoueur en ligne dans son intégralité. Au regard des critiques essuyées par Mario Kart Tour, Nintendo a du cran de brider la fonctionnalité la plus attendue par la communauté.

