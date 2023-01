Alors comme ça, vous croyez connaître toutes les subtilités de Spotify ? On pense quand même pouvoir vous enseigner quelques petites astuces pour améliorer vos sessions d’écoute sur Spotify.

Connecter Shazam à Spotify et envoyer les chansons dans une playlist

Voilà une astuce pour vous faire gagner du temps : lorsque vous identifiez une chanson à la radio ou dans un lieu public avec l’application Shazam, vous pouvez d’envoyer directement vos découvertes dans une playlist dédiée sur Spotify. Pratique pour retrouver vos dernières trouvailles et ensuite les dispatcher dans vos autres listes de lecture.

Connectez Shazam à Spotify pour automatiser le partage des titres de chansons. // Source : Shazam

Faire un « mix à plusieurs » sur Spotify

Si vous avez envie de générer une playlist établie sur vos goûts et ceux de vos proches, deux solutions s’offrent à vous : la faire vous-même, ou bien laisser Spotify la remplir automatiquement, en se basant sur vos habitudes d’écoute — pour vous et vos amis. Cela s’appelle le « mix à plusieurs. En plus, c’est une playlist qui se rafraichit au fil du temps.

Créer une playlist, mais sans avoir à faire quoi que ce soit. // Source : Fixelgraphy

Activer l’écoute privée sur Spotify

Vous avez quelques écoutes un peu honteuses que vous n’assumez pas ? Pour cela, il y a l’écoute privée sur Spotify, qui cache certaines de vos sessions musicales. Cette option est accessible depuis le programme sur ordinateur (PC ou Mac) ainsi que sur l’application mobile (Android ou iOS). Vous allez pouvoir profiter des tubes du Club Med en toute quiétude.

Faites comme Patrick Bateman. Concoctez-vous un petit cocon musical privé. // Source : American Psycho

Restaurer une playlist Spotify qui a été supprimée

Si vous avez effacé une playlist par inadvertance, vous avez la possibilité de la restaurer. Spotify fournit un utilitaire de récupération sur son site web. Dans un espace dédié, la date de suppression, le nombre de musiques concernées et le nom de la playlist sont renseignés. Ensuite, libre à vous de déterminer au cas par cas quelles playlists Spotify sont à restaurer.

Apple peut bloquer le passage au service Premium. // Source : Spotify

Afficher les paroles sur Spotify

Envie de pousser la chansonnette ou d’organiser carrément un karaoké ? Spotify inclut un affichage des paroles (de presque toutes les paroles, disons) pour tous les titres de son répertoire. L’option existe à la fois sur l’application mobile et sur le programme pour ordinateur. C’est quand même plus pratique que d’aller les chercher sur le web.

Les étapes pour afficher les paroles // Source : Capture d’écran Numerama

