L'application de streaming musical Spotify permet enfin, comme Deezer, d'afficher les paroles.

Les paroles sont enfin arrivées sur Spotify. La fonctionnalité existait déjà depuis longtemps sur Deezer, mais du côté de Spotify, les utilisateurs et les utilisatrices restaient dans l’attente. Ce 18 novembre 2021, l’application a annoncé officiellement l’ajout, qui prend effet ce jour même.

La fonctionnalité a commencé à être déployée en France un peu plus tardivement dans la journée, vers 17h30. À l’heure où l’on écrit ces lignes, une part des membres de la rédaction y a accès, et d’autres non. Et cela ne semble pas dépendre de l’appareil, puisque la fonction se trouve déjà sur Android et iPhone. Ce n’est donc pas encore parfaitement généralisé, mais vous ne devriez pas avoir à patienter bien longtemps.

Comment activer les paroles sur Spotify ?

Sur Deezer, l’activation des paroles passe par un simple appui sur « Paroles ».

Sur Spotify, c’est tout aussi simple. Lorsque le morceau est en plein écran, vous trouverez une petite barre « Paroles », colorée, en bas. D’un subtil mouvement de doigt vers le haut en saisissant la barre, vous pouvez déployer la fenêtre en plein écran. Comme sur Deezer, le texte de la chanson est en surbrillance au fur et à mesure.

La fonction n’est disponible que sur l’app mobile, pas sur la version du navigateur.

En tout cas, c’est parti pour vos meilleurs karaokés (dans votre tête si vous êtes dans les transports).

