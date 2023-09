Des fans de Diablo IV ont découvert l’existence d’un bug gênant dans le PvP du hack’n’slash de Blizzard. Le dysfonctionneemnt peut rendre invincible, ce qui permet de tricher facilement.

Le mode PvP de Diablo IV, qui constitue l’une des nombreuses activités du jeu pour tenir en haleine les joueuses et les joueurs, a un problème. Comme l’indique un article publié le 4 septembre par Games Radar, un bug pourrit actuellement les parties : visiblement assez facile à déclencher, il permet de devenir invincible, et donc d’avoir un avantage évident sur les autres.

Pour devenir invincible dans Diablo IV, il suffirait de se placer à la frontière entre une zone normale et une zone PvE, de lancer n’importe quelle compétence une fois, de lancer une attaque normale une fois et enfin d’utiliser un parchemin maudit du chaos (qui permet de se téléporter dans un endroit aléatoire de la région, mais ne fonctionne que dans les champs de la haine, soit les zones de PvP). Sur le papier, cela semble être à la portée de tout le monde, bien qu’il faille être en possession d’un objet précis, qui coûte 1 200 poussières rouges.

Source : Blizzard

Le hic ? Le PvP de Diablo IV n’est pas la priorité de Blizzard

Cette faille a été révélée dans les forums officiels de Blizzard et, à date, l’entreprise n’a pas encore répondu. « Même sans considérer que le PvP est du contenu de fin de jeu, c’est un bug sérieux et critique qui ruine totalement le gameplay », déplore DeadlyCrush. D’autres témoignages plus récents abondent : « Ce n’est pas encore corrigé, aujourd’hui [le 4 septembre], j’ai croisé un joueur qui a essayé de me tuer en profitant du bug, je ne pouvais pas lui faire de dégâts, mais lui oui », indique Rebellious. « Je ne peux pas croire qu’un tel bug puisse exister aussi longtemps sans être corrigé, ils pourraient au moins désactiver certains éléments pour empêcher la faille d’être exploitée », s’insurge Swrine. Sur YouTube, on peut trouver des vidéos où on voit des joueuses et des joueurs être totalement insensibles pendant les combats.

C’est donc un vrai problème pour les personnes intéressées par l’aspect compétitif de Diablo IV. Et le fait que ce bug ne soit pas une priorité de Blizzard Entertainment n’est pas réellement dû au hasard. Les premiers chiffres du PvP tendaient à prouver que les gens ne se bousculent pas au portillon pour s’affronter, avec seulement 430 000 victimes en une semaine (contre 317 millions pour le PvE). Les développeurs ont d’autres dossiers plus brûlants, surtout après avoir déployé une mise à jour qui a fait se lever quelques boucliers (les choses se sont améliorées depuis).

Il n’empêche, Blizzard Entertainment va devoir s’occuper de ce souci de triche, sous peine d’une fois encore se mettre à dos certains fans de Diablo IV. Pour rappel, l’entreprise prépare actuellement la deuxième saison du hack’n’slash, avec une disponibilité prévue pour le mois d’octobre.

