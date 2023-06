La Xbox Series X ne sera bientôt plus vendue au prix de 500 € et, comme la PS5, passera à 550 € en France. Le prix du Xbox Game Pass va aussi augmenter.

Si vous comptez acquérir une Xbox Series X, vous feriez mieux de vous dépêcher. Comme l’annonce The Verge dans un article publié le 21 juin, Microsoft s’apprête à revoir les tarifs de certains de ses produits et services gaming dans plusieurs pays (dont la France fait partie). Concrètement, dès le 1er août 2023, la Xbox Series X sera vendu 549,99 €, contre 499,99 € aujourd’hui. La Xbox Series S, elle, restera sous les 300 € — sauf si vous la prenez en noir.

Ce qui veut dire que le prix de la Xbox Series X s’alignera sur celui de la PlayStation 5, qui a déjà subi cette hausse de 50 € il y a quelques mois (sans réel impact sur ses performances commerciales). Cette inflation intervient dans un contexte assez défavorable pour Microsoft, puisque les ventes de ses consoles ont baissé. Passer le palier des 500 € ne devrait pas aider la Xbox Series X à être plus attractive, même si l’avenir s’annonce radieux du côté du catalogue de nouveautés (avec Starfield, notamment).

Xbox Series X // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass augmente pour la première fois depuis son lancement

« Nous avons maintenu le prix de nos consoles pendant des années et il est temps de l’ajuster pour s’adapter aux conditions de chaque marché », justifie Kari Perez, à la tête de la communication pour Xbox. On remarquera que les États-Unis converseront le prix initial, à l’instar d’autres territoires comme le Japon, le Chili, le Brésil et la Colombie.

Outre la Xbox Series X, l’abonnement Xbox Game Pass va également coûter un peu plus cher. La formule de base passera de 9,99 € à 10,99 €, tandis que l’option Ultimate passera de 12,99 € à 14,99 €. C’est la première fois que le service augmente depuis son lancement en 2017. Pour rappel, il permet d’accéder à un catalogue de jeux qui évolue avec le temps. Aujourd’hui, Microsoft y intègre tous les jeux qu’il édite, dès le jour de leur sortie.

Cette hausse du prix du Xbox Game Pass sera effective à compter du 6 juillet pour les nouveaux venus. Si vous avez un abonnement actif renouvelé tous les mois, il n’augmentera qu’à compter du 13 août. Vous avez un abonnement annuel ? Bonne nouvelle : vous n’aurez rien à payer de plus, et le nouveau tarif ne sera appliqué qu’à la fin de votre abonnement (si vous décidez de le renouveler).

