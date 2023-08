Blizzard Entertainment propose actuellement des promotions dans sa boutique en ligne. Et Diablo IV est concerné. Le RPG est proposé à partir de 54,59 €.

Blizzard Entertainment a envie de se montrer généreux en cette période de la rentrée. Du 29 août au 5 septembre 2023, l’entreprise américaine propose des promotions sur sa boutique en ligne, Battle.net. Diablo IV, le gros succès de l’entreprise lancé le 6 juin, fait partie des titres concernés. Pendant quelques jours, il sera donc possible d’obtenir le hack’n’slash pour moins cher.

La réduction appliquée par Blizzard Entertainment dépend de la version choisie. Au format standard, Diablo IV coûte actuellement 54,59 € (au lieu de 69,99 €, soit une baisse de 22 %). C’est quelques euros de gagnés par rapport au tarif affiché sur Amazon (58,73 €). Si vous hésitiez encore à craquer, cette facture réduite pourrait définitivement vous convaincre.

Diablo IV en promotion. // Source : Blizzard Entertainment

Jus’au 5 septembre, Diablo IV est moins cher sur le site de Blizzard

Les autres éditions de Diablo IV sont également en promotion :

La Deluxe Edition est à 71,99 € (au lieu de 89,99 €, soit -20 %). Elle permet d’obtenir un passe de combat saisonnier premium (qu’on peut activer plus tard, y compris pour la saison 2), et divers bonus cosmétiques ;

La Premium Edition passe à 74,99 € (au lieu de 99,99 €, soit -25 %). Elle débloque les 20 premiers niveaux du passe de combat saisonnier premium et ajoute un emote.

Toutes les plateformes sont concernées par cette offre. Pour rappel, Diablo IV est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Cette période promotionnelle accompagne parfaitement une autre initiative de Blizzard Entertainment, baptisée « La Bénédiction de la Mère ». Du vendredi 1er septembre à 19h au mardi 5 septembre à 19h (heures françaises), les points d’expérience et les pièces d’or récoltés seront augmentés (+25 %). Cela permettra aux nouveaux venus de gagner en puissance beaucoup plus rapidement et, ainsi, de rattraper une partie de leur retard.

Au cas où vous découvrez Diablo IV, on rappelle qu’il s’agit d’un hack’n’slash, soit un RPG très orienté sur l’action. Le but est de devenir de plus en plus fort, en ne cessant d’abattre des hordes de monstres. Le jeu, très joli artistiquement, s’articule autour d’une campagne jouable à plusieurs. Il s’agit aussi d’un jeu-service, signifiant qu’il va évoluer dans le temps avec des extensions, des mises à jour et des saisons. À l’heure actuelle, nous sommes dans la première saison, mais la deuxième a déjà été officialisée. Vous avez peur de vous lancer ? Lisez notre guide.

