Blizzard Entertainment n’a pas envie que vous sortiez de chez vous ce week-end, qui sera celui de la rentrée (la météo sera a priori nuageuse). Dans un communiqué publié le 28 août, l’entreprise a annoncé l’organisation d’un événement baptisée « La Bénédiction de la Mère » pour Diablo IV. Dans l’univers du jeu, la Mère n’est autre que Lilith, la grande méchante.

Cette initiative va donner envie de (re)lancer le hack’n’slash disponible depuis le mois de juin. Ainsi, pendant quelques jours, on gagnera beaucoup plus de points d’expérience (+25 %) et de pièces d’or (+25 %), sans aucune contrepartie. Blizzard Entertainment veut nous aider à obtenir « une puissance sans égale au sein de Sanctuaire » et il est vrai qu’il s’agit d’un sacré coup de pouce boost pour les fans de Diablo IV.

Ce week-end, l’expérience et l’or seront augmentés dans Diablo IV

Voici les conditions exactes de cet événement « La Bénédiction de la Mère » :

Disponible du vendredi 1er septembre 19h (heure française) au mardi 5 septembre 19h (heure française) ;

Applicable aux deux Royaumes (éternel et saisonnier) ;

Bonus autorisés dans tous les niveaux de monde ;

+25 % de points d’expérience ;

+25 % de pièces d’or récupérées.

Il n’y a donc aucune restriction à noter (« La Mère bénit tous ses enfants »), et absolument tous vos personnages pourront en profiter (même s’ils ont atteint le niveau maximum, ils auront quand même la possibilité de s’enrichir). Pour savoir quand l’événement est en cours, Blizzard Entertainment précise : « Vous trouverez l’icône de cette amélioration inédite en jeu, à côté de votre compteur de potions. »

Le bonus d’expérience de 25 % — une augmentation assez importante — sera particulièrement apprécié pour celles et ceux qui ont été découragés par la progression plus lente dès lors qu’on passe un palier suffisamment élevé (à partir du niveau 70). Et, pour les nouveaux venus, c’est l’occasion de découvrir Diablo IV dans des conditions idéales et de devenir puissant beaucoup plus rapidement. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à jeter un œil à nos conseils pour bien débuter.

