Digital Foundry a pu tester le Dolby Atmos sur PS5, technologie qui arrive avec la prochaine mise à jour de la console. Les premiers résultats sont encourageants.

La prochaine mise à jour de la PlayStation 5 risque de faire plaisir aux amatrices et amateurs de son : la compatibilité avec le Dolby Atmos arrive, y compris pour les installations les plus pointues. Pour le moment, la console offre du rendu 3D — maison — uniquement si on utilise un casque (depuis le lancement) ou les haut-parleurs de sa télévision. Le format Dolby Atmos, le plus qualitatif à l’heure actuelle, apporte une immersion supplémentaire, en ajoutant des effets qui peuvent par exemple venir d’en haut (exemple : un hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête).

Que donnent les premiers retours ? Digital Foundry, site spécialisé dans l’analyse technique (aussi bien le son que l’image), a partagé un premier avis positif dans une vidéo publiée le 11 août. L’émulation du Dolby Atmos (aucun jeu PS5 n’est certifié Dolby Atmos à date), tirée de la technologie Tempest 3D Audio de la PS5, est convaincante sur des jeux comme Horizon Forbidden West ou encore Ghost of Tsushima. Le journaliste mentionne par exemple une bonne utilisation des canaux en hauteur.

Le Dolby Atmos sur PS5

Pas de latence avec le Dolby Atmos sur PS5

Digital Foundry tient quand même à préciser que le Dolby Atmos sur PlayStation 5 ne change pas complétement la donne — puisque ce n’est pas (encore ?) du vrai Dolby Atmos. Sur Xbox, il existe des jeux pensés pour le format depuis plusieurs années, notamment Gears 5. La comparaison est à l’avantage du jeu de Microsoft, à un détail près : sur les consoles Xbox, le Dolby Atmos impose une latence susceptible de rendre l’expérience pénible. Numerama peut confirmer qu’il existe un décalage entre l’image et le son. Ce n’est visiblement pas le cas sur PS5.

La console de Sony fournit en tout cas des bases encourageantes pour la suite, avec des développeurs désormais dans la capacité d’optimiser la bande son de leurs jeux pour la rendre toujours plus proche du Dolby Atmos (et ce que peuvent offrir les titres Xbox).

C’est d’ailleurs ce que sous-entend Mark Cerny, architecte de la PS5, dans des propos relayés par Eurogamer le 13 août : « L’expérience 7.1.4 pour les jeux actuels devrait être bonne. Il est vrai que les développeurs n’ont pas pu tester ces configurations, mais la compatibilité sera automatique, les données audio étant déjà là. À plus long terme, il y a une opportunité d’amélioration, puisque les sound designers pourront aussi vérifier la qualité audio [des jeux] sur des configurations 7.1.4 » Le fait est que l’arrivée du Dolby Atmos sur PS5 ne change rien pour la technologie Tempest 3D Audio, hormis la prise en charge de quatre canaux supplémentaires (le fameux .4). L’immersion sonore dans une sphère est là depuis le tout début.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.