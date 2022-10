La très populaire plateforme d’échange de cryptomonnaies a subi un piratage dans la nuit du 6 au 7 octobre. Le malfaiteur a profité d’une faille dans la passerelle d’échange entre les devises pour récupérer des fonds supplémentaires.

Nouveau piratage spectaculaire dans le monde des cryptos. Binance, l’une des applications les plus utilisées pour l’échange de cryptomonnaies, a subi un impressionnant vol d’une valeur de plus de 100 millions de dollars ce 7 octobre. L’attaque est manifestement survenue dans la nuit du 6 au 7 octobre, le malfaiteur ayant réalisé deux transactions d’un million de Binance Coins (BNB). Un BNB est égal à 286 dollars aujourd’hui. Au départ, le malfaiteur était donc en possession de plus de 566 millions de dollars (577 millions d’euros).

Dans la foulée, le pirate a commencé à répartir les fonds dérobés dans plusieurs cryptomonnaies pour éviter un gel rapide des actifs.

À 00h20, Binance alerte ses utilisateurs avec un premier tweet : « En raison d’une activité irrégulière, nous suspendons temporairement le BSC (les échanges sur l’application). Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et fournirons d’autres mises à jour ici. Merci pour votre patience et votre compréhension ».

Le portefeuille crypto du malfaiteur qui a déjà commencé à répartir les fonds entre diverses devises. // Source : 0xfoobar

Une faille dans la passerelle

Le PDG sino-canadien du groupe, CZ, a commencé à apporter quelques éclaircissements dans la soirée. Le malfaiteur aurait exploité une vulnérabilité sur « la passerelle » de Binance pour récupérer des BNB.

Une passerelle – un bridge dans le vocabulaire crypto – est un protocole pour relier deux blockchains entre elles. Si vous possédez une devise comme les bitcoins, et que vous voulez rapidement participer à des achats d’Ethereum, ce système vous permettra d’échanger rapidement vos cryptos sans avoir à les vendre au préalable.

Le pirate aurait profité d’une faille dans ces passerelles de transfert pour récupérer des fonds extra de BNB, la devise d’échange de l’application Binance.

CZ affirme que la majorité des fonds volés ont été gelés et seraient inaccessibles pour le malfaiteur. Néanmoins, uk admet qu’environ 100 millions de dollars ont déjà été récupérés dans un post sur Reddit. Il faudra encore un peu de temps pour que Binance puisse estimer la somme totale dérobée lors du piratage.

Avec 30 millions d’utilisateurs à travers le monde, l’application jouissait d’une forte popularité auprès des amateurs de crypto. Cette nouvelle attaque prouve qu’aucune plateforme n’est en sécurité.