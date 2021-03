Microsoft est déjà en train de rentabiliser les milliards de dollars que lui ont coûté l'acquisition de Bethesda en ajoutant 20 jeux dans le Xbox Game Pass. On resserre ici la liste à cinq productions, incontournables à nos yeux.

Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé le rachat de Bethesda. C’est un gros coup pour la firme de Redmond, qui va pouvoir intégrer de nouveaux studios et de nouvelles licences à sa marque Xbox. C’est surtout une aubaine pour le Xbox Game Pass, catalogue de jeux vidéo accessible par abonnement. Pour preuve, sitôt l’acquisition approuvée par les autorités de régulation, Microsoft a officialisé l’arrivée de 20 jeux édités par Bethesda dans le Xbox Game Pass. Ils sont disponibles depuis le 12 mars et s’ajoutent aux centaines de titres déjà mis à disposition des abonnés.

Vingt jeux d’un coup, cela peut paraître beaucoup. C’est pourquoi nous avons sélectionné cinq incontournables, des expériences marquantes pour diverses raisons. Attention, certaines sont plus âgées que d’autres et nécessites un peu d’indulgence pour être vraiment appréciées.

Doom Eternal (2020)

Ce n’est pas la première fois que nous mettons Doom Eternal dans une liste de recommandations. Et ce ne sera certainement pas la dernière, au regard des qualités du jeu de tir développé par id Software. Dernier épisode de la saga culte en date, il appartient à la catégorie des fast-FPS, soit des productions qui misent sur un gameplay nerveux pour offrir des sensations vertigineuses aux joueurs. Sorti en 2020, il est récent et affiche, en prime, de très, très jolis graphismes.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Wolfenstein : The New Order (2014)

On reste dans les jeux de tir jouissifs avec Wolfenstein : The New Order, qui a redonné ses lettres de noblesse à l’autre licence fondatrice du genre FPS (aux côtés de Doom, donc). Ici, on ne tue pas des démons surarmés mais des nazis qui auraient gagné la Seconde guerre mondiale. Cet univers articulé autour d’une uchronie permet aux développeurs de faire une vraie place à la narration, au milieu des bains de sang. Attention, il faut aimer l’humour qui tire vers le noir (et l’hémoglobine).

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Dishonored (2012)

Vous en avez marre des jeux où seule l’action prime ? Dishonored offre du choix dans l’approche et, surtout, les outils pour permettre aux joueurs d’opter pour la discrétion totale (spoiler : vous pouvez aussi foncer tête baissée). Autre argument : les développeurs de chez Arkane, studio situé à Lyon, ont imaginé une direction artistique steampunk très originale, qui fait vraiment ressentir la fracture sociale qui gangrène la ville fictive de Dunwall.

The Evil Within (2014)

Si le nom Shinji Mikami ne vous dit rien, sachez qu’il est le créateur des premiers Resident Evil. On ressent tout de suite sa patte dans The Evil Within, un (vrai) survival horreur où il faut compter ses munitions et avoir l’estomac bien accroché. Seul hic ? La réalisation a tendance à ne pas suivre les ambitions du créateur. Déjà daté à l’époque de sa sortie, The Evil Within l’est encore plus aujourd’hui — ce qui ne vous empêchera pas d’avoir peur. À noter qu’une suite est sortie en 2017 (elle n’est pas encore dans le Xbox Game Pass).

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

The Elder Scrolls V : Skyrim (2011)

Oubliez The Witcher 3 : Wild Hunt et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le meilleur jeu en monde ouvert s’appelle The Elder Scrolls V : Skyrim. On ne blague qu’à moitié : le RPG de Bethesda, qui date d’avant les deux autres mastodontes cités, est d’une générosité débordante, à tel point que vous ne compterez pas vos heures. Il y a tellement de voies possibles dans Skyrim que le plaisir devient très vite addictif. Certes, il n’est plus de première jeunesse, mais il lui reste encore assez d’arguments pour nous faire tenir jusqu’au futur épisode, déjà annoncé, mais toujours mystérieux.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Crédit photo de la une : Bethesda

