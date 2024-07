Lecture Zen Résumer l'article

Alors que Microsoft vient de remodeler son offre Xbox Game Pass, un premier Call of Duty rejoindrait bientôt le catalogue de l’abonnement. Un sacré argument.

Quand est-ce que Call of Duty va rejoindre le catalogue Xbox Game Pass ? Voilà une question qui hante l’esprit des joueuses et des joueurs depuis que Microsoft a acté le rachat d’Activision Blizzard. Pour l’abonnement, c’est un argument fort pour attirer du monde, avec l’une des sagas les plus puissantes du monde être accessible pour un coût mensuel. Cette éventualité serait imminente, à en croire plusieurs bruits de couloir très insistants.

Dans un article publié le 22 juillet, Insider Gaming a recoupé plusieurs sources avec les siennes pour indiquer que Call of Duty: Modern Warfare 3, paru en 2023, serait disponible dans le Xbox Game Pass à compter du 24 juillet — c’est-à-dire cette semaine. L’officialisation serait attendue pour ce mardi 23 juillet, avec un lancement quasi dans la foulée. Sur le compte Twitter de Xbox Game Pass, aucune communication n’a été partagée à date.

Rendez-vous le 24 juillet pour un premier Call of Duty sur le Xbox Game Pass ?

On sait depuis plusieurs semaines que Call of Duty: Black Ops 6, opus attendu pour cette fin d’année, sera intégré dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Mais Activision et Microsoft ont tout le loisir de piocher dans le glorieux passé de la saga pour alimenter le catalogue du service, dans le but d’améliorer toujours plus son attractivité. Call of Duty: Modern Warfare 3, le plus récent, apparaît comme un candidat idéal. Ce fut en tout cas la stratégie opérée avec Diablo : c’est bien Diablo 4 qui a rejoint le Xbox Game Pass en premier, pas les plus anciens.

On tient quand même à rappeler que Call of Duty: Modern Warfare 3 n’est pas l’épisode le plus mémorable. Sa campagne solo, notamment, est catastrophique. Mais cela reste un jeu de tir qui existe surtout grâce à ses modes en ligne.

Il faut néanmoins rappeler un point sur le Xbox Game Pass, puisque Microsoft a récemment annoncé une refonte de ses formules (avec une hausse des prix). Il est désormais nécessaire d’opter pour la formule Ultimate — la plus chère — pour accéder aux nouveautés dès le jour de leur sortie. Ce sera le cas pour Call of Duty: Black Ops 6, mais pas pour Call of Duty: Modern Warfare 3 (ce n’est plus une nouveauté). Il y a donc une confusion possible à ce sujet.

