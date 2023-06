La refonte du PlayStation Plus fête bientôt sa première année. Sony a dévoilé la liste des jeux qui rejoindront les catalogues Extra et Premium en juin. On retiendra surtout Rogue Legacy 2.

Il y a un an, Sony se lançait dans une refonte complète de son service PlayStation Plus. Exit le simple abonnement pour jouer en ligne et recevoir quelques jeux tous les mois, bonjour les trois formules qui ajoutent d’autres fonctionnalités.

Le principal atout du PlayStation Plus est de donner accès à un catalogue de jeux qui évolue avec le temps. Les premiers mois furent compliqués en termes d’ajouts mais, aujourd’hui, l’option Extra a belle allure. En juin, il y aura 24 nouveaux titres à découvrir.

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en juin 2023

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2 est une petite pépite du genre rogue-like. Joli et rempli d’humour, il nous entraîne dans une expérience où on enchaîne les essais jusqu’à plus soif. Le gameplay est parfait, le contenu est à la hauteur et les idées intéressantes ne manquent pas.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Vous adorez le dessin animé Tortues Ninja, celui avec générique que vous connaissez sur le bout des doigts ? Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge risque d’activer votre fibre nostalgique. La direction artistique est la même.

Inscryption

Un savant mélange entre le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l’horreur psychologique… Et figurez-vous que c’est brillant.

Far Cry 6

Far Cry est l’une des sagas phares d’Ubisoft. Le sixième opus ne fait rien d’autre que de préserver la formule : un contexte dépaysant, un méchant charismatique, de l’action à gogo… Comme Far Cry 3.

Deus Ex: Mankind Divided

La saga Deus Ex reviendra-t-elle un jour ? Rien n’est moins sûr. Mankind Divided reste une plongée assez intéressante dans l’univers de la SF, avec un héros charismatique et un gameplay efficace.

Mais aussi :

Soulstice

Killing Floor 2

Lonely Mountains: Donwhill

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Hundred Days: Winemaking Simulator

A Hat in Time

Carto

Forager

Dodgeball Academia

The Wild at Heart

Redout 2

Thief

PAW Patro Mighty Pups: Save Adventure Bay!

My Friend Peppa Pig

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

The Talos Principle: Deluxe Edition

Elex 2

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en juin 2023

Killzone: Liberation

Worms

Herc’s Adventures

