La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2023 s’est terminée par un one more thing qui a fait lever de son siège plus d’un fan : une bande-annonce pour Final Fantasy VII Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake. Pour le moment, Square Enix s’est bien gardé de dévoiler une date de sortie, mais on sait que le jeu sera disponible début 2024 sur PS5. On sait aussi qu’il tiendra sur deux disques.

Comme un disque Blu-Ray de la PS5 peut contenir jusqu’à 100 Go de données, cela veut dire que Final Fantasy VII Rebirth pourrait peser 200 Go en tout. Certains entrevoient un jeu d’une richesse colossale, d’autres un manque d’optimisation. En tout cas, voir Final Fantasy VII Rebirth s’étaler sur deux disques rappellera quelques souvenirs aux anciens : à l’époque de la première PlayStation, les jeux Final Fantasy avaient besoin de plusieurs disques. Final Fantasy VII, sorti en 1997, en avait trois.

Un gros contenu à venir pour Final Fantasy VII Rebirth ?

En étant décliné sur deux disques Blu-ray, Final Fantasy VII Rebirth forcera, à un moment du jeu, à nous lever de notre canapé pour en changer. À moins que tout se passe pendant le processus d’installation, suit auquel il n’y aurait plus besoin que d’un seul disque pour pouvoir lancer le jeu. Qu’importe la solution choisie par Square Enix, il faudra prévoir de la place sur le SSD de la PS5, limitée, de base, à 667 Go. Si Final Fantasy VII Rebirth titille les 200 Go, il occuperait quasiment un tiers de l’espace de stockage de la console. Heureusement, il est possible de l’étendre avec un SSD additionnel.

Il faudra aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui privilégient le format numérique, alors qu’ils et elles n’ont pas nécessairement une bonne connexion internet. Les concernés vont devoir s’armer de patience pour télécharger les fichiers de Final Fantasy VII Rebirth. Pour rappel, la version PS5 de Final Fantasy VII Remake pèse 85 Go, mais il s’agit d’un titre sorti initialement sur PS4. De son côté, Final Fantasy VII Rebirth va pleinement tirer profit de la puissance de la PlayStation 5 — ce qui pourrait expliquer cette grande taille.

Final Fantasy VII Rebirth. // Source : Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth rejoint finalement les rares titres récents à multiplier les disques dans une même boîte. Sur PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 était dans ce cas-là, tout comme… Final Fantasy VII Remake. Comme quoi, une forme de tradition perdure.

