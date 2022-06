À l’occasion d’une courte vidéo sur la célébration des 25 ans de Final Fantasy VII, Square Enix a officialisé la suite de Final Fantasy VII Remake. Intitulée Final Fantasy VII Rebirth, elle sortira l’hiver prochain, sur PS5.

La suite de Final Fantasy VII Remake ne s’appellera pas Final Fantasy VII Remake 2, mais Final Fantasy VII Rebirth. Le jeu a été officialisé à l’occasion de la célébration des 25 ans du RPG culte, diffusée dans la nuit du 17 juin. Il a servi de one more thing prévu par Square Enix pour faire plaisir à des fans qui n’attendent que cela depuis qu’ils ont terminé Final Fantasy VII Remake en 2020.

Bonne nouvelle : il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de jouer à Final Fantasy VII Rebirth, prévu pour l’hiver prochain sur PlayStation 5 — soit approximativement trois ans après le lancement de Final Fantasy VII Remake. « Trois ans, ça peut paraître long pour tous les fans pressés à l’idée de découvrir le nouveau jeu, mais nous voulons offrir la meilleure expérience possible et tenons à rassurer sur le fait que le développement progresse à un rythme effréné », indique le producteur Yoshinori Kitase sur Twitter. En 2023, on aura aussi Final Fantasy XVI.

Le remake de Final Fantasy VII sera découpé en trois partie

Quand Square Enix s’est lancé dans le développement d’un remake de Final Fantasy VII, sans conteste l’un des meilleurs jeux de son histoire (en tout cas l’un des plus appréciés), il avait prévu un découpage en plusieurs parties. On sait désormais qu’il s’agira d’une trilogie : après Remake et Rebirth, il y aura donc un troisième et dernier opus, dont le nom n’a pas encore été communiqué par la firme nippone. Les puristes verront ce chiffre comme une référence aux trois CD dont avait besoin Final Fantasy VII pour exister sur la toute première PlayStation.

On pourrait penser qu’il est impératif de terminer Final Fantasy VII Remake pour jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Ce n’est pas ce que dit Testuya Nomura. Le directeur créatif indique : « Final Fantasy VII Rebirth est conçu pour que les gens apprécient le jeu, qu’ils connaissent l’original ou non. En fait, les nouveaux joueurs peuvent carrément débuter leur découverte de l’univers Final Fantasy VII avec Rebirth. Cloud [le héros] et ses amis embarquent pour une nouvelle épopée dans ce jeu, et je pense que les événements qu’ils ont vécus en quittant Midgar fourniront aux joueurs une toute nouvelle expérience. »

Final Fantasy VII Rebirth // Source : Capture d’écran

Tout porte à croire que Square Enix a pris quelques libertés par rapport au Final Fantasy VII de base (ce qu’autorise la fin inattendue de Remake), afin que chaque partie puisse s’apprécier de manière totalement indépendante. On préfère quand même voir la trilogie comme une seule et même œuvre ambitieuse. On espère que Rebirth offrira le même degré d’excellence que Final Fantasy VII Remake, qui repose sur des ingrédients pertinents en termes de réinvention.