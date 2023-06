Disponible en accès anticipé, Diablo IV ne pouvait pas être lancé parfaitement. Sur PlayStation, il y a un problème de licence sur lequel Blizzard Entertainment travaille déjà.

Vendredi 2 juin, 1h du matin : ouverture des serveurs de Diablo IV pour les acquéreurs de l’une des deux versions les plus chères du jeu. Enfin, pas tout à fait. Sur Twitter, on peut déjà trouver des témoignages de joueuses et de joueurs dans l’incapacité de lancer le jeu. Un message d’erreur apparaît : « Impossible de trouver une licence valide pour Diablo IV ».

Le problème semble surtout toucher les propriétaires d’une console PlayStation. Blizzard Entertainment est déjà au courant et a publié un court communiqué sur les forums : « Nous avons pris connaissance des messages d’erreur concernant une licence invalide pour les joueurs PlayStation. L’équipe se penche sur le sujet et nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation. » Quelques heures plus tard, Blizzard Entertainment a demandé davantage de précision aux victimes du bug, preuve qu’il est pris au sérieux.

Déjà des problèmes pour Diablo IV

« J’ai posé un congé pour y jouer et cela fait 2 heures que j’essaie tout en vain », déplore Morpheus dans les forums officiels. Selon les informations de Kotaku, il existe visiblement un moyen de contourner ce souci de licence. Mais il ne risque pas de plaire à tout le monde : payer une microtransaction en passant par le PlayStation Store rétablirait la licence (exemple : 200 pièces de platine pour 1,99 €) et permettrait alors d’accéder au jeu. Cela pourrait aussi marcher aussi avec un objet gratuit. Il ne s’agit pas d’une solution viable.

Malheureusement, la sortie très attendue de Diablo IV ne pouvait pas être parfaite, comme c’est souvent le cas avec les jeux de Blizzard Entertainment. On a connu pire et, ici, le problème reste assez isolé. Mais l’entreprise américaine rêvait d’une sortie irréprochable après avoir organisé plusieurs phases de bêta, y compris un test plus poussé des serveurs pour s’assurer qu’ils tiennent le jour J. Surtout, l’accès anticipé est payant, ce qui provoque la colère légitime de celles et ceux qui en pâtissent.

On rappelle que Diablo IV sera disponible pour tout le monde à compter du 6 juin prochain. C’est à cette date qu’on verra si Blizzard Entertainment a suffisamment bien préparé le lancement de son titre le plus important depuis très longtemps. D’ici-là, le souci de licence sera sans doute réparé. Du moins, on l’espère.

