ChatGPT a-t-il de l’humour ? L’intelligence artificielle développée par OpenAI est en tout cas utilisée pour créer des mèmes, ces images virales et drôles que l’on trouve partout sur Internet. Les résultats, incohérents et bizarres, sont hilarants.

Les mèmes sont indissociables de la culture Internet, et même le shitposting peut être considéré comme une certaine forme d’art. Mais, pourtant, les pages de mèmes et autres neurchis pourraient perdre un jour le monopole de la création des mèmes : il se trouve que ChatGPT peut également être drôle. L’intelligence artificielle développée par OpenAI est utilisée pour concevoir des mèmes tout frais, publiés sur le compte Instagram « meme_une_ia ». Le compte a été créé en mars 2023 et regorge depuis de mèmes absurdement drôles.

ChatGPOTO est là pour vous. // Source : meme_une_ia

Des mèmes conçus par ChatGPT (avec assistance humaine)

ChatGPT, comme tout ce qu’il fait, ne produit pas ses mèmes tout seul — il est d’ailleurs incapable de générer des images. C’est Clarisse, la créatrice de la page Instagram, qui est véritablement derrière tous les mèmes publiés. « Depuis que cette histoire d’IA a commencé à faire paniquer tout le monde, je me suis dit que l’on pouvait peut-être l’utiliser pour faire marrer les gens », explique-t-elle à Numerama.

Pour faire ces mèmes, Clarisse donne des prompts à ChatGPT. L’IA lui propose ensuite plusieurs blagues, ainsi que des idées d’images qui les accompagnent. « Au début, il faisait des légendes absolument pas drôles, du style ‘un chat qui pleure avec écrit : quand c’est lundi’. Je lui ai donné plein de conseils, plein de règles à suivre, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien maintenant », raconte la créatrice. « Ses légendes étaient trop longues et trop formelles, là aussi, j’ai dû l’aider un peu. »

Un exemple de blague suggérée par ChatGPT. // Source : meme_une_ia

Elle s’occupe également de créer les images et de faire les montages. « Je m’amuse à jouer sur les polices et les couleurs, parce que si je suis strictement sa description, c’est sobre », détaille-t-elle. Depuis, les couleurs criardes et les polices d’écriture déplacées ornent ses créations.

Finalement, toute l’entreprise prend du temps. « C’est long et compliqué, peut être encore plus long que si je trouvais des idées de mèmes moi-même », explique Clarisse. ChatGPT n’est donc pas encore prêt à automatiser la production de mèmes : comme pour tout ce que fait l’IA, il faut qu’il y ait un humain derrière, afin d’affiner le résultat.

Même si la production de ces images est chronophage, il n’est pas encore question pour Clarisse d’arrêter. « Je veux continuer, jusqu’à ce que ça ne marche plus ou que ça me lasse. Pour l’instant, ça me fait rire », raconte-t-elle. Nous aussi.

