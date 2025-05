Lecture Zen Résumer l'article

Quelle est la signification de « ngl » sur les réseaux sociaux ? Vous avez dû voir passer cette expression sans en comprendre le sens. Cela tombe bien : nous sommes là pour vous l’expliquer !

« Je ne suis pas très bien aujourd’hui, ngl » : c’est le genre de phrase qu’on peut lire sur les réseaux sociaux, avec ces trois lettres un peu obscures à la fin. Qu’est-ce que ça veut dire ? On vous décortique ce terme qui appartient au slang, l’argot anglophone sur Internet.

Quelle est la signification de « ngl » ?

« Ngl » est tout simplement l’acronyme de l’expression anglaise « Not Gonna Lie ». Elle signifie littéralement « je ne vais pas mentir » en français. Elle sert donc à appuyer sur l’honnêteté et la franchise de sa parole. Cela permet aussi d’introduire une affirmation, une opinion, pour l’adoucir si elle est dure.

D’autres équivalents existent dans le slang, comme tbh (to be honest, pour être honnête) ou encore imho (in my humble opinion, à mon humble avis), qui sont des acronymes semblables pour faire comprendre que l’on exprime une véritable opinion personnelle.

D’où vient cette expression ?

L’expression « not gonna lie » est populaire depuis longtemps en anglais. Sauf qu’avec l’arrivée des claviers, taper tout ce texte est un peu long, en particulier si l’on n’a pas une vitesse de frappe très rapide. Raccourcir est donc devenu rapidement une évidence, comme à l’époque des SMS et de leur nombre limité de caractères. C’est comme ça que l’expression s’est transformée en acronyme.

Par la suite, elle est naturellement devenue populaire sur les réseaux sociaux et est toujours utilisée par les adolescents et les jeunes adultes. On l’emploie à l’oral en détachant les lettres, « N – G – L », mais on peut aussi le dire de manière phonétique, « niggle » en anglais.

Comment « ngl » est-elle utilisée sur les réseaux sociaux ?

Puisqu’il s’agit d’un acronyme, on peut employer « ngl » un peu partout dans une phrase, y compris au début. Mais, c’est surtout à la fin des phrases qu’on la trouve, telle une ponctuation (qui a tendance à disparaître, surtout le point final).

Un exemple d’utilisation de « ngl ». // Source : capture d’écran

Sur les réseaux sociaux, c’est avant tout dans des contextes informels qu’on l’emploie. Dans des discussions avec ses amis par exemple. Cela permet de mieux faire passer la pilule ou de partager une opinion peu partagée — mais elle peut aussi servir à contre-emploi, pour aller dans le sens de l’avis général. Beaucoup dépend du contexte et des personnes concernées.

Voici quelques exemples d’utilisation de ngl :

« La photo est insane ngl » ;

« Quand il est apparu à l’écran ça m’a gag ngl il est vraiment gorgeous » ;

« J’ai pas du tout lu ngl » ;

« Ça a l’air immonde ngl » ;

« Ton tweet m’a inspiré ngl ».

NGL, c’est même devenu une application

NGL est une application de messagerie anonyme très utilisée par les jeunes. Chaque utilisateur dispose d’un lien que l’on peut partager, le plus souvent sur ses réseaux sociaux. Ses proches peuvent alors interagir avec vous, mais de manière anonyme : cela signifie que vous ignorerez qui vous a envoyé un message.

Le fonctionnement de l’application NGL. // Source : NGL

Souvent, les utilisateurs repartagent ces messages reçus sur leurs réseaux sociaux (Snapchat, Instagram, X), en répondant aux questions qu’ils ont reçues. De quoi parler des relations amoureuses, avoir les derniers potins, donner son avis, etc. Ce qui invite bien sûr les internautes à ne pas mentir (d’où le nom de l’appli). NGL fait toutefois face à des critiques en raison du pseudonymat qu’elle permet : c’est la voie royale pour du cyberharcèlement, avec des questions peu appropriées.

