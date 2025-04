Lecture Zen Résumer l'article

« Il est trop goofy » : c’est ce qu’on peut lire sur TikTok ou X. Mais qu’est-ce que ça veut dire au juste ? On vous décortique cette expression qui fait partie du jargon anglophone des jeunes sur Internet — le slang.

« Goofy » par-ci, « goofy » par-là : c’est à n’y rien comprendre. Sauf si vous parlez le slang, cet argot anglophone des plus jeunes, très utilisé sur Internet, y compris dans la francophonie. Si cela vous laisse de marbre, voici ce que ça signifie vraiment.

Que veut dire « goofy » ?

« Goofy » est un adjectif qualificatif anglais principalement utilisé dans le langage familier, par les jeunes et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Il désigne une personne, un comportement, ou une situation qui est stupide, bizarre, drôle, décalé, loufoque, maladroit, ridicule et un peu tout ça à la fois.

On peut l’utiliser pour taquiner gentiment quelqu’un, parler ou se remémorer un moment embarrassant, ou bien évoquer une attitude étrange qu’on a pu avoir précédemment.

D’où vient cette expression « slang » ? Peut-être du français

Le terme vient de l’anglais « goof » qui signifie « imbécile », ou « clown ». Cela viendrait même du français « goffe », pour « maladroit », « niais ». L’adjectif s’est surtout popularisé outre-Atlantique au début du XXème siècle avec Goofy, le personnage de Disney, qu’on connaît sous le nom de Dingo dans l’Hexagone. Le nom lui va comme un gant (de Mickey) : il est extrêmement maladroit et souvent simplet.

Autre usage de l’expression, mais qui n’a rien à voir : dans le surf, le skateboard et le snowboard. Ici, le terme est mobilisé pour désigner la posture où l’on place le pied droit à l’avant de la planche, à l’inverse de la position « regular ». On le trouve aussi dans le rap américain, ou quelqu’un de « goofy » est une personne « stupide », pas crédible, qui ne mérite pas le respect. Dans ce cas-là, l’adjectif est péjoratif.

Comment « goofy » est-il utilisé sur les réseaux sociaux ?

Sur les réseaux sociaux, les contenus dits « goofy » sont en opposition aux standards lisses d’influenceurs traditionnels. Celles et ceux qui le font publient des photos et des vidéos dans lesquelles ils font des grimaces, prennent des poses ridicules, se mettent dans des situations gênantes. L’idée, c’est de paraître plus authentique. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas.

Cea a même engendré un mème. Il y a près de quatre ans, l’influenceur Andrew Curtis publiait une vidéo sur TikTok dans laquelle il écrit : « C’est tout à fait normal de laisser transparaître votre côté goofy ». On le voit faire quelques grimaces et rigoler de lui-même. Résultat : plus de 43 millions de vues, des centaines de milliers de commentaires. Andrew Curtis est devenu un mème, devenant la figure de proue d’influenceurs jugés « lisses » qui tentent de dépasser cette image en publiant des vidéos prétendument loufoques.

Un exemple de l’utilisation de « goofy ». // Source : Numerama

Voici quelques exemples d’usages de l’adjectif « goofy » :

« Trop goofy, j’adore ! » ;

« Chat particulièrement goofy » ;

« T’étais juste une enfant goofy est-ce un crime ? » ;

« Slay mais outfit goofy » ;

« C’est le chien le plus tout foufou goofy que j’ai vu ».

