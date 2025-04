Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI lance une version allégée de Deep Research, la fonction de recherche profonde de ChatGPT. Elle arrive pour les utilisateurs gratuits du chatbot, qui vont pouvoir l’expérimenter.

Il y a près de trois mois, ChatGPT lançait Deep Research, un outil qui va beaucoup plus loin que le chatbot seul dans la recherche. Réservé aux utilisateurs avec un abonnement payant, il devient gratuit, mais dans une version allégée.

Deep Research de ChatGPT devient gratuit

Dans une série de tweets publiée par OpenAI ce 24 avril, l’entreprise explique avoir conçu une version « allégée » de Deep Research. Elle est disponible pour tous les utilisateurs : ceux avec des abonnements Plus, Team et Pro, mais aussi ceux sans abonnement.

La comparaison des performances de Deep Research et de sa version allegée // Source : OpenAI

Une version de Deep Research qui fonctionne grâce à o4-mini, quand la « vraie » version de la fonction tourne grâce à o3, le meilleur modèle à l’heure actuelle. L’avantage d’o4-mini, c’est qu’il a besoin de moins de ressources pour fonctionner, ce qui réduit évidemment les coûts pour OpenAI. Ce dernier tient à rassurer : la version allégée « est presque aussi intelligente que le Deep Research que les gens connaissent et aiment déjà, tout en étant nettement moins chère ». On ne sait pas encore si les recherches seront plus rapides : actuellement, Deep Research peut prendre jusqu’à 30 minutes pour générer son rapport.

ChatGPT va vous basculer vers la version allégée de la « recherche profonde » si vous l’utilisez trop

Si elle est également déployée pour les utilisateurs avec un abonnement, c’est parce qu’une fois qu’ils ont épuisé leur « crédit » d’utilisation de Deep Research, ils seront automatiquement basculés sur la version allégée. Quant aux utilisateurs Enterprise et Edu, ils y auront accès la semaine prochaine. Depuis le 24 avril, les utilisateurs Plus, Team, Enterprise et Edu ont droit à 25 utilisations de Deep Research par mois ; 250 pour les utilisateurs Pro et 5 pour les utilisateurs gratuits.

Le bouton Deep Research depuis l’interface ChatGPT // Source : OpenAI

OpenAI étend Deep Research et va permettre à beaucoup plus d’utilisateurs de faire consulter en une requête des centaines de sources : fichiers PDF, articles, images, etc. Le tout pour préparer de vrais rapports sur des sujets complexes. Le temps où les élèves faisaient rédiger leurs exposés par un mauvais ChatGPT est peut-être révolu.

