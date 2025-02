Lecture Zen Résumer l'article

Popularisée depuis quelques années sur les réseaux sociaux, l’expression « slay » tend à s’imposer dans le lexique des plus jeunes. Mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

Un jour, alors que vous traînez sur TikTok, vous tombez sur la vidéo de quelqu’un qui danse en montrant son outfit of the day. Ce qu’on appelle aussi OOTD ; vous connaissez probablement cette expression. Mais la personne qui a publié la vidéo a aussi écrit « je slay avec cet outfit ». Une situation un peu clichée, mais qui pose le contexte : ça veut dire quoi, « slay » ?

Quelle est la signification de « slay » ?

Interrogée par Quotidien en octobre 2024 lors de la Fashion Week, la styliste Amélie Diaz déclare qu’elle choisit ses vêtements le matin avec « slay ». Le journaliste lui demande alors d’expliquer ce terme, elle répond : « Vous connaissez pas le slay ? Je peux pas vous dire, c’est un mot de la fashion. Soit on connaît, soit on connaît pas. » Si sa manière de l’expliquer peut donner à sourire, elle n’est pas exempte de sous-entendus.

On utilise « slay » pour dire « c’est mortel », « tu as tué ça », « tu gères », en plaçant le terme tout seul. Il est aussi utilisé en tant que verbe pour dire « exceller », « bien paraître » ou encore « vaincre ». L’expression est particulièrement répandue sur les réseaux sociaux et utilisée dans un contexte de mode vestimentaire, ou au sein des communautés LGBTQIA+.

Son utilisation est large, en témoigne le hashtag slay sur TikTok qui compte plus de 4,8 millions de vidéos, dont beaucoup ne sont pas directement liées à la mode ou à la culture queer.

Quelques usages du « slay » sur TikTok

Comme l’a montré la chercheuse Emily Nilsson, la signification de slay a évolué avec et grâce aux réseaux sociaux. Le terme a même petit à petit remplacé d’autres expressions argotiques avec des sens proches, comme « rock » ou « ace ».

La chercheuse a étudié tous les usages du terme sur Twitter (devenu X) et en démontre un élargissement : il « a été utilisé pour parler de la consommation de nourriture, de rapports sexuels ou de pensées érotiques. » Comme on pouvait le penser, l’expression s’installe principalement grâce aux nouvelles générations : chacune crée son propre style de langage, d’expressions et de significations. Presque comme une mode vestimentaire.

D’où est-ce que ça vient, « slay » ?

« Slay » est une expression argotique anglophone qui signifie littéralement « occire » en français, ou plus simplement « tuer ». Si l’on considère qu’elle est apparue dès le XVIIᵉ siècle avec un sens littéral, le terme a pris une autre dimension avec la communauté LGBTQIA+ dans les années 1970.

@wikipedal Ca veut dire quoi slay ? 🤪 Avant d’etre un « mot de la fashion », voici son histoire… ♬ son original – Wikipedal_ Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À cette époque, l’expression est détournée pour exprimer son admiration face à une performance, un style vestimentaire ou à une attitude que l’on considère comme stylée. Entre les années 1970 et aujourd’hui, le terme était plutôt redevenu désuet. Mais c’est encore une fois avec les communautés queers que slay est revenu dans l’argot anglophone. L’expression s’est élargie pour faire référence à « ce qui tue » ou pour dire « c’est mortel ».

Comment cette expression argotique est redevenue moderne

En 2016, Beyoncé utilise le terme dans son morceau Formation avec Messy Mya et Big Freeda, dans lequel elle l’utilise une cinquantaine de fois. La chanteuse se sert du mot pour revendiquer sa force en tant que femme noire, belle et forte : « Okay, okay, ladies, now let’s get in formation, ’cause I slay » (« D’accord, d’accord, mesdames, mettons-nous en formation, parce que je tue »).

Preuve de son importance, Beyoncé avait chanté cette chanson lors de la mi-temps du Super Bowl en 2016. D’ailleurs, pour la professeure associée de l’Université du Michigan Kinitra Brooks, le slay de Beyoncé « est une façon d’être au monde qui encourage les femmes noires à dominer l’instant et à revendiquer leur pouvoir, par l’affirmation de soi », comme elle l’écrit dans son ouvrage The Lemonade Reader.

Beyoncé lors du Super Bowl 2016 // Source : NFL via YouTube

Autre acteur culturel ayant repopularisé l’expression : l’émission de télé-réalité RuPaul’s Drag Race, un concours de drag queens qui existe depuis 2009. En 2018, il y a même eu une édition spéciale nommée avec ce terme, RuPaul’s Drag Race Holi-slay Spectactular.

Comme avec Beyoncé, slay a, depuis une dizaine d’années, quitté la sphère LGBTQIA+ pour s’imposer dans le grand public. Progressivement, il perd sa dimension politique, de cri de ralliement et de fierté d’une communauté exclue de nombreux milieux. Et vous, est-ce que vous « slayez » ?

