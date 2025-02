Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez déjà croisé l’expression « tbh » sur les réseaux sociaux sans savoir ce que ça voulait dire ? Pas de panique : on vous explique tout !

Sur Internet, les plus jeunes parlent en « slang », sorte d’argot anglophone, très populaire en ligne. C’est de là que viennent les expressions comme gagged ou slay. D’autres sont plus anciennes : c’est le cas de tbh. Mais qu’est-ce qu’il signifie ?

La signification de « TBH »

N’essayez pas de prononcer tbh, c’est un sigle avec les initiales de « to be honest ». En anglais, cela signifie littéralement « pour être honnête ». On peut aussi le trouver en tant qu’équivalent à un adverbe, comme « honnêtement » ou « franchement ».

tbh est donc utilisé sur Internet comme un terme argotique pour exprimer son honnêteté de manière informelle. Les réseaux sociaux encouragent les internautes à donner leur avis, et pour transmettre son message comme son avis personnel et non pas comme une grande vérité, on peut utiliser l’expression. La plupart du temps, tbh est noté au début ou à la fin d’une proposition. Il est un héritier du langage SMS, où il fallait réduire au plus le nombre de caractères utilisés, puisqu’ils étaient limités.

D’autres expressions similaires existent :

« imo », pour « in my opinion », qui signifie « à mon humble avis » ;

« imho » pour « in my honest opinion », qui signifie aussi « à mon humble avis », mais de manière plus appuyé ;

On peut aussi utiliser un sigle francophone, « ama » ou « amha », qui signifient respectivement « à mon avis » et « à mon humble avis ».

Dans quels cas utiliser « TBH » ?

On peut l’utiliser pour donner son avis dans un message rapide à un collègue, lors de discussions dans un groupe d’amis. L’abréviation peut être utilisée pour exprimer une préférence. Il est généralement écrit en lettres minuscules, puisque ce n’est pas un nom propre. Les utilisations en majuscules sont surtout là pour s’exclamer.

Un cas d’utilisation de l’expression « tbh » // Source : Numerama

Voici quelques cas d’utilisation de tbh qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux :

« J’espère pour elle qu’elle ment tbh » ;

« Elle est trop bizarre tbh » ;

« Ouais tbh je pense pas » ;

« Cette chanson j’y pense encore tbh » ;

« Tbh je pense que c du troll ».

L’expression avait même donné son nom à une application de Meta

Le sigle était tellement populaire qu’une application du même nom avait été lancée aux États-Unis en 2017, ciblant les lycéens américains. TBH était une sorte de réseau social anonyme : les utilisateurs recevaient des questions bienveillantes à propos d’un proche, avec 4 contacts choisis au hasard. La personne choisie recevait alors la réponse, par exemple pour dire : cet ami trouve que vous avez le plus beau sourire.

Publicité pour l’appli tbh // Source : tbh

Elle s’était même retrouvée en haut du classement des applications les plus téléchargées sur l’App Store américain. Tant et si bien que Meta (à l’époque encore nommé Facebook) l’avait racheté pour 100 millions de dollars selon une estimation. Le groupe avait même mis en place des méthodes novatrices pour attirer les lycéens. Cependant quelques mois plus tard, l’application fermait déjà ses portes.

