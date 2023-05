Le dernier film de James Gunn chez Marvel vient clore la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Mais, pour autant, l’histoire reste ouverte sur certains pans : un twist caché à la fin de ce Volume 3 le prouve encore.

Les Gardiens de la Galaxie 3 vient clore l’histoire commencée en 2014 avec le premier opus. De quoi dire adieu, en beauté, à cette équipe délurée de héros et d’héroïnes. Malgré une vraie conclusion, définitive en soi, il demeure quelques ouvertures lors des scènes finales.

L’une d’elles est sans doute passée entre les mailles du filet lors de votre séance, car elle est loin d’être évidente à repérer. La suite de l’article contient des spoilers sur la fin des Gardiens de la Galaxie 3.

Source : SPOILERS

Drax a sauvé le Maître de l’Évolution ?

Si à la fin de l’intrigue principale, le Maître de l’Évolution semble avoir été irrémédiablement achevé, cette issue n’est pas peut-être si définitive qu’elle n’en a l’air pour ce grand méchant. C’est que pensent certains fans, et, pour une fois, cette théorie s’avère finalement justifiée.

Chukwudi Iwuji lui-même a laissé entendre que son personnage n’était pas mort. Dans le podcast Phase Zero, il explique : « J’espère que vous verrez une version étendue ou peut-être une fin alternative, vous savez, que nous avons filmée… Le fait est que Rocket ne me tire pas dessus. On lui demande de le tuer et il répond : ‘Non, je ne vais pas le tuer’. Et en fait, on ne me voit pas sombrer avec le vaisseau. Je m’en tiendrai donc à cela. »

Mais, il y a aussi une confirmation plus directe. Miguel Ángel Acevedo Montserrat, artiste VFX ayant travaillé sur Les Gardiens de la Galaxie 3, s’est confié fin mai à Strip Marvel. Il parle notamment d’une scène clé, celle où tous les animaux emprisonnés prennent la fuite du laboratoire vers le vaisseau à l’aide des gardiens. On y voit alors brièvement Drax (Dave Bautista), en train de porter… le Maître de l’Évolution. Ce que l’artiste confirme.

Scène où Drax sauve le Maître de l’Évolution. // Source : Marvel / capture de Strip Marvel

Officiellement, le Maître de l’Évolution reste hors d’état de nuire. Cependant, on comprend que Marvel ne souhaite pas clore totalement le destin du personnage, en laissant une petite porte ouverte. Comme pour Star Lord, d’ailleurs, dont le retour a été, de son côté, annoncé lors de la toute dernière scène post-générique.

