Restez jusqu’à la fin des Gardiens de la Galaxie Vol.3 : le film de James Gunn comporte 2 scènes post-génériques.

La trilogie des Gardiens de la Galaxie s’est terminée avec un film superhéroïque parfait : ce Volume 3, en salles depuis le 3 mai, a un merveilleux cocktail humour, aventure, émotions. James Gunn fait clairement du bien à Marvel, qui commençait à pâlir dans ses dernières propositions.

Le long-métrage n’échappe pas, en tout cas, à la règle du MCU : il y a des scènes post-génériques. Elles sont au nombre de deux et ont une vraie utilité.

Attention, spoilers !

Scène post-générique 1 : les nouveaux gardiens

La première scène post-générique signe la fin des Gardiens de la galaxie tels qu’on les a connus. Exit notamment Star-Lord (revenu sur Terre), Nebula et Drax (à la tête de Knowhere, pour reconstruire la colonie) ou Gamora (retournée sur les Ravageurs) et même Mantis (partie trouver son indépendance). Le nouveau capitaine n’est autre que Rocket, toujours accompagné de Groot. Et il y a un nouvel équipage : Cosmo, Phyla, Warlock et Kraglin.

Ce n’est pas un détail : cela signifie que les Gardiens existent toujours en tant qu’entité au sein du MCU. Il reste en revanche assez peu probable qu’une suite soit dédiée à ces nouveaux gardiens, puisqu’il s’agissait d’une trilogie. Peut-être pourront-ils apparaître dans d’autres films, cependant.

Scène post-générique 2 : Star-Lord reste dans le MCU

La seconde scène post-générique nous montre Star-Lord, sur Terre, chez son grand-père, qu’il a enfin retrouvé à la fin du film. Cette séquence dépeint un moment de vie ordinaire, devant un bol de céréales, suggérant que Star-Lord s’est installé depuis un certain temps dans la maison, son nouveau foyer. Sa prochaine mission : tondre la pelouse.

Mais l’écran qui suit est important : un texte indique que « le légendaire Star-Lord va revenir ». Cela confirme que le personnage, interprété par Chris Pratt, ne quitte pas le MCU. Il sera probablement dans les prochains Avengers, dédiés notamment à l’invasion de l’Univers par Kang (dans Avengers 5 et/ou Avengers 6).

