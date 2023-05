Grâce à Molotov TV, qui a décidé de diffuser « France TV Sport 4K UHD », regarder Roland Garros en 4K est enfin possible, peu importe son opérateur. C’est une excellente nouvelle, puisque Roland Garros en 4K a toujours été réservé à une infime partie de la population.

Roland Garros est un paradoxe. Depuis une dizaine d’années, le tournoi français est utilisé par les diffuseurs pour expérimenter de nouvelles choses. 3D, 4K, 8K, 360 degrés, multi-cam… Roland Garros n’est pas qu’un tournoi de tennis, il s’agit aussi d’une terre d’expérimentations technologiques.

Pourtant, si les équipes techniques s’amusent beaucoup sur place, le grand public n’a que rarement accès à ces exploits. 10 ans après avoir commencé à capter Roland Garros en 4K pour la première fois, France Télévisions n’a toujours pas trouvé de moyen de le diffuser dans cette qualité optimale sur tous les postes. À vrai dire, en comparaison avec les grands événements du football (Ligue des champions, Euro, Coupe du monde…), Roland Garros fait peine à voir. La bonne nouvelle est que Molotov TV a trouvé une solution à ce problème, en attenant que France Télévisions et les opérateurs trouvent un vrai terrain d’entente.

Pour la première fois, Roland Garros en 4K est disponible dans Molotov

Comme en 2022, Roland Garros en 2023 est codiffusé par deux groupes. France Télévisions s’occupe de l’essentiel des matchs (France 2, France 3, France 4 et le site france.tv), Amazon Prime Vidéo s’occupe des sessions nocturnes. Amazon n’a pas encore dit si ses matchs seront proposés en 4K (c’était partiellement le cas l’année dernière, il y a eu de nombreux problèmes techniques), France TV propose à lui un flux événementiel qui répond au nom de « France TV Sport 4K UHD ». Problème, pas grand monde ne le diffuse, comme le rapporte le site spécialisé Ultra-K. Voici tous les moyens d’accéder à la chaîne :

Directement via la TNT , mais uniquement à Paris, Nantes et Toulouse, sous réserve de posséder un équipement compatible. Cette expérimentation dure depuis des années, mais ne s’étend toujours pas aux autres villes.

, mais uniquement à Paris, Nantes et Toulouse, sous réserve de posséder un équipement compatible. Cette expérimentation dure depuis des années, mais ne s’étend toujours pas aux autres villes. Depuis le satellite pour les abonnés Fransat (canal 444).

(canal 444). Pour les opérateurs, seul le FAI OrneTHD est au rendez-vous. Orange, Bouygues, SFR et Free ont décidé de ne pas diffuser la chaîne de France TV, alors qu’ils proposent TF1 4K et M6 4K pendant les gros événements de football.

est au rendez-vous. Orange, Bouygues, SFR et Free ont décidé de ne pas diffuser la chaîne de France TV, alors qu’ils proposent TF1 4K et M6 4K pendant les gros événements de football. Sur le web pour la première fois, grâce à Molotov TV. Une nouvelle fois, l’application et le site france.tv ne proposent pas de flux 4K. myCANAL est également privé du flux 4K.

Sur Molotov, TF1 4K est déjà disponible. La chaîne de France TV ne devrait pas tarder à être ajoutée. // Source : Numerama

Seule limite importante : comme il l’avait fait avec TF1 4K, Molotov réserve France TV 4K à ses abonnés payants. Comptez donc 5,99 euros pour un mois de Roland Garros en 4K, même s’il y a actuellement une promotion pour bénéficier d’un mois à moins d’un euro. Molotov propose un flux 4K SDR et 4K HDR, en fonction de vos affinités et de votre téléviseur.

Si Amazon diffuse bel et bien Roland Garros en 4K, alors les fans de tennis et de technologie auront pour la première fois la possibilité de regarder Roland Garros dans une qualité optimale, digne d’un téléviseur sorti en 2023. Il était temps, même si on ne peut que déplorer que les efforts ne viennent pas des opérateurs eux-mêmes.

