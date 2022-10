Depuis plusieurs jours, « TF1 4K » est listée parmi les chaînes disponibles sur Molotov. Elle n’est pas diffusée continuellement, seulement lorsque les programmes sont éligibles.

Regarder TF1 en 4K a toujours été impossible pour les personnes qui ne possèdent pas de box opérateur. Seuls Bouygues (canal 37), Orange (996), SFR (101) et Free (77) diffusent la variante UHD de la première chaîne de télévision européenne. Canal+ ne l’a jamais proposée (même avant de se disputer avec TF1), tandis que TF1 n’a jamais jugé important de développer sa propre application avec un accès direct à sa chaîne 4K. Même l’abonnement payant MYTF1 Max se contente de Full HD…

Dans le futur, l’accès à TF1 4K devrait être plus facile. Récemment (on ne sait pas quand, le service presse n’a pas encore répondu à nos questions), Molotov a ajouté TF1 4K à la liste des chaînes qu’il diffuse. Elle est réservée aux propriétaires d’une option payante (Extra à 5,99 euros/mois par exemple), puisque TF1 fait payer Molotov pour ses chaînes. Quoi qu’il en soit, il s’agit du moyen le plus universel de regarder TF1 4K en 2022.

TF1 : quelques programmes diffusés en 4K

Si vous utilisez une Apple TV, une box Android TV ou directement les applications de votre Smart TV (Samsung, LG…), vous n’aviez jusqu’à aujourd’hui aucun moyen légal d’accéder à TF1 en 4K. Sur Apple TV, seul Free offre à ses clients un accès à la chaîne depuis son logiciel OQEE. Mais les non-clients n’y ont pas accès.

Par défaut, le TF1 proposé par Molotov est en Full HD. TF1 4K est une chaîne à part… cachée tout en bas de la liste. La grande majorité du temps, elle diffuse une bande-annonce en 4K. Par contre, dès qu’un programme est proposé en 4K, la chaîne bascule sur un flux UHD.

Molotov affiche la liste des prochains programmes diffusés en 4K sur TF1, alors que cette information est dure à trouver. // Source : MC / Numerama

L’avantage de Molotov est qu’il liste les prochains programmes diffusés en 4K, alors que les box des opérateurs n’indiquent pas ces informations. La Star Academy fait notamment partie des programmes en 4K, tout comme certains gros événements sportifs. Au cas où vous voudriez voir le nouveau Ballon d’or en 4K, par exemple.

Le contrôle du direct est proposé sur TF1 4K, mais pas l’enregistrement ou le replay. C’est dommage, Molotov aurait pu être le premier à proposer de revoir un programme TF1 en 4K. Si vous n’êtes pas dispo au moment de la diffusion, il vous faudra vous contenter du Full HD.

TF1 4K est-il diffusé en vraie 4K ?

Le flux proposé par TF1 à ses partenaires est bien un flux 4K, en 2160p. Cependant, comme l’a remarqué le site spécialisé Ultra-K, qui est à l’origine de l’information sur l’arrivée de TF1 4K sur Molotov, tous les appareils n’y ont pas droit. Sur Apple TV par exemple, il semblerait que Molotov se contente d’un flux 1440p (c’est mieux que 1080p, mais ce n’est pas de la 4K). Il s’agirait d’une question de codec, puisque l’application tvOS de Molotov n’exploiterait pas l’HEVC. Nous mettrons à jour cet article si Molotov répond à nos sollicitations.

Sur les systèmes d’exploitation des Smart TV, comme LG webOS, le flux envoyé par Molotov serait bien en 2160p. En revanche, sur les smartphones et le web (où TF1 4K est bizarrement listé), il s’agirait aussi de 1440p.

Dans les prochaines semaines, on imagine que Molotov et TF1 communiqueront sur leur partenariat 4K. L’événement sportif prévu fin novembre devrait motiver les chaînes télé, à la manière de la finale de la Ligue des Champions sur Canal+ en mai dernier (en 4K Dolby Vision Dolby Atmos). Seule interrogation : la qualité sera-t-elle à la hauteur sur Molotov ? Dans le passé, la diffusion de flux 4K a souvent posé problème, notamment à cause de la complexité liée au SDR/HDR. On se demande aussi si d’autres services y auront droit, comme pourquoi pas myCANAL si TF1 et Canal+ enterrent la hache de guerre.