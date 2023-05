Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’aller au cinéma ces derniers mois, Canal+ propose une session rattrapage avec des films récents et de qualité. 3 d’entre eux valent particulièrement le coup d’œil : Buzz l’Éclair, Tetris et L’Innocent.

Grâce à une chronologie des médias avantageuse en France, Canal+ possède la qualité non négligeable de proposer des films seulement 6 mois après leur sortie en salles. Depuis fin avril, la plateforme de SVOD a même ajouté une corde à son arc : les films et séries originaux d’Apple TV+.

L’Innocent // Source : Les Films des Tournelles

Alors pour profiter d’une session ciné récente depuis votre canapé, en ce samedi 13 mai 2023, nous vous proposons de voyager vers l’infini et au-delà avec Buzz l’Éclair, de découvrir les dessous d’un jeu vidéo culte avec Tetris ou de tenter de braquer un camion de caviar avec L’Innocent.

Buzz l’Éclair sur Canal+, un film doudou pour retomber en enfance

En 2022, l’un des héros de Toy Story avait enfin son propre film dédié : Buzz l’Éclair. Et ce n’est pas n’importe quel récit : dans l’univers de Pixar, le long-métrage est censé être celui sorti en 1995, grâce auquel Andy est devenu fan de Buzz. Le ranger de l’espace se fixe un objectif assez simple : partir d’une planète sur laquelle il est coincé, avec son équipage. Mais pour mener à bien cette mission, il va devoir affronter un certain Zurg…

Buzz l’Éclair est clairement un film de science-fiction, qui réunit tous les éléments du genre, entre vaisseaux spatiaux, pistolets lasers et robots à dégommer. Si l’on aurait aimé que les personnages soient davantage développés et que leurs émotions restent moins en surface, le film réussit tout de même à nous embarquer dans une aventure rafraîchissante. On adore d’ailleurs Alisha Hawthorne, la meilleure amie de Buzz, une femme noire et lesbienne complètement badass, ou Sox, un petit chat robot tout mignon doté de sentiments. Sans avoir l’impact sur plusieurs générations de Toy Story, Buzz l’Éclair reste un excellent moment à partager en famille, pour faire rêver petits et grands à l’infini et au-delà.

À voir si vous avez aimé : la saga Toy Story ; Wall-E ; La Planète au Trésor ; Les Gardiens de la Galaxie

la saga Toy Story ; Wall-E ; La Planète au Trésor ; Les Gardiens de la Galaxie À voir si vous cherchez : animation ; retour en enfance ; à voir en famille ; aventure spatiale ; amitié ; travail d’équipe ; action ; humour ; ambiance rétro ; feel good ; pas de violence ; repérer toutes les références à des œuvres de SF ; Sox, le chat robot le plus mignon de la Terre (et de l’espace)

Tetris sur Canal+, un biopic vidéoludique pour les gouverner tous

Depuis fin avril, les contenus d’Apple TV+ sont désormais accessibles via l’abonnement à Canal+. Et bonne nouvelle : l’excellent film Tetris en fait partie. Mené par Taron Edgerton (Rocketman), au sommet de son art, ce biopic raconte la folle histoire derrière ces fameuses lignes de briques alignées. Ou plus précisément, Tetris fait le récit de la bataille pour en obtenir les droits et ainsi le vendre dans le monde entier, dans les années 1980. Le développeur Henk Rogers va alors voyager du Japon à la Russie pour tenter de commercialiser ce jeu vidéo qu’il aime tant.

Et oui, Tetris s’inspire bien d’une histoire vraie, aussi improbable qu’elle puisse paraître. Entre biographie soignée, intrigue d’espionnage bien ficelée et univers geek coloré, le film mélange les genres sans jamais nous laisser une seconde de répit. Mais attention : cette création originale Apple n’est pas conçue pour s’attarder sur les coulisses de la création vidéoludique. L’idée est plutôt de démêler un micmac juridique et financier, version fun. On vous conseille donc vivement de vous laisser tenter par l’un des meilleurs films sur le monde du jeu vidéo, au bon goût rétro et au rythme effréné. Le tout avant d’entamer une nouvelle partie de Tetris, évidemment.

À voir si vous avez aimé : The Social Network ; High Score ; The King of Kong ; Silicon Valley

The Social Network ; High Score ; The King of Kong ; Silicon Valley À voir si vous cherchez : biopic ; monde du jeu vidéo ; histoire vraie ; années 1980 ; USSR vs États-Unis ; intrigues d’espionnage ; génies de la tech ; replonger dans votre passion pour Tetris (nous déclinons toute responsabilité) ; écouter Holding Out for a Hero version russe dans une course-poursuite ; avoir le thème de Tetris en tête pour le reste de la journée (voire de la semaine)

L’Innocent sur Canal+, une comédie policière pétillante

Vous pensez que les comédies françaises sont ennuyeuses voire totalement nulles ? Le film L’Innocent pourrait bien vous prouver le contraire. Dans ce récit policier plein d’humour, Abel est contrarié par le nouveau mariage de sa mère, Sylvie, avec un ex-détenu, Michel. Il n’a aucune confiance en son nouveau beau-père, qu’il soupçonne d’être toujours impliqué dans des affaires illicites. Munis de leur niveau zéro en espionnage, Abel et Clémence, sa meilleure amie, vont commencer à suivre Michel et à s’embarquer dans une sombre histoire de caviar…

Avec L’Innocent, Louis Garrel (Le Bureau des Légendes) revisite les classiques du genre policier en détournant tous les clichés dans des gags savoureux. Sans être un film inoubliable, cette comédie brille tout de même grâce à son montage inventif, à ses lignes de dialogues finement écrites et surtout à la présence rayonnante de Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu), lauréate d’un César pour sa performance géniale. L’actrice, habituée des drames, dévoile tout son talent insoupçonné pour le burlesque dans cette aventure courte mais intense d’1h40. On retiendra notamment une scène à la fois drôle et bouleversante de sincérité dans un restaurant routier, autour d’une bonne entrecôte. Une très belle surprise.

À voir si vous avez aimé : En Liberté ; Baby Driver ; Au Poste !

En Liberté ; Baby Driver ; Au Poste ! À voir si vous cherchez : comédie ; film de braquage ; action ; gags ; romance ; parodie ; humour ; histoires de famille ; mensonges et trahisons ; suspense ; le talent fou de Noémie Merlant ; changer votre regard sur le caviar

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.