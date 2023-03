Le biopic tant attendu sur le fameux jeu de briques est enfin sorti sur Apple TV+. Et on préfère vous prévenir : Tetris est une petite bombe.

Comme tout le monde, vous avez probablement joué à Tetris pendant des heures, à tenter de faire disparaître ces satanées lignes de briques alignées. Vous avez peut-être même visionné le record de Qlex pendant le marathon Speedons 2023.

Mais connaissez-vous l’histoire derrière ces lignes de code et ces millions de jeux vendus ? C’est la promesse de Tetris, disponible dès ce vendredi 31 mars 2023 sur Apple TV+. Ce biopic, à voir en SVOD, rappelle la narration nerveuse de The Social Network, version manettes et pixels.

Le film Tetris sur Apple TV+ mixe biopic, jeu vidéo et espionnage

Imaginez, vous êtes le joueur 1. Vous êtes alors propulsé à la fin des années 1980 et vous incarnez Henk Rogers, un développeur qui tente désespérément de vendre son dernier jeu vidéo en date, inspiré du Go japonais. Mais ce n’est encore que le premier niveau, avant d’entamer des aventures encore plus farfelues.

Bienvenue dans Tetris, le film qui ambitionne de vous raconter la bataille de ce fameux Henk Rogers pour obtenir les droits d’un jeu révolutionnaire. Entre Moscou, Tokyo et les États-Unis, le long-métrage vous emmène aux quatre coins du monde pour retracer le récit survitaminé derrière l’un des plus grands monuments de la pop culture.

Tetris // Source : Apple TV+

Mais attention : Tetris, avec l’excellent Taron Edgerton (Rocketman) n’est pas conçu pour vous raconter les coulisses de la création vidéoludique. Le propos du film est ailleurs, dans un étrange mélange entre le rythme effréné de The Social Network et la narration fun de la série documentaire High Score sur Netflix. Oui, parce que Tetris ne se prend pas vraiment au sérieux, même lorsque le biopic raconte comment le gouvernement russe a mis son grain de sel dans la cession des droits du jeu. En clair, on navigue sans cesse entre une anecdote vidéoludique improbable et un thriller d’espionnage flippant.

Les pixels s’invitent également régulièrement dans le monde réel, permettant des respirations animées bienvenues dans ce micmac juridique et financier. Le tout est accompagné de nappes synthétiques aériennes, inspirées du thème iconique de Tetris. Et pourquoi ne pas savourer une course poursuite en voiture sur l’air de « I Need a Heroooo », qui fonctionne en toutes circonstances, y compris version russe ? Dans Tetris, Henk Rogers qualifie la création d’Alexey Pojitnov de « jeu parfait ». Le film a surtout tiré le gros lot de l’histoire parfaite, dont on aurait difficilement pu imaginer une meilleure adaptation à l’écran.

À voir si vous avez aimé : The Social Network ; High Score ; The King of Kong ; Silicon Valley

The Social Network ; High Score ; The King of Kong ; Silicon Valley À voir si vous cherchez : biopic ; monde du jeu vidéo ; histoire vraie ; années 1980 ; USSR vs États-Unis ; intrigues d’espionnage ; génies de la tech ; replonger dans votre passion pour Tetris (nous déclinons toute responsabilité) ; écouter Holding Out for a Hero version russe dans une course-poursuite ; avoir le thème de Tetris en tête pour le reste de la journée (voire de la semaine)

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.