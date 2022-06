À la fin du film, restez bien installés sur vos sièges, car Disney a préparé trois scènes post-générique. Oui. Trois.

Ce n’est pas nouveau dans les films d’animations Disney : il y a toujours une petite scène après le générique. Elle peut être comique ou annoncer une suite potentielle.

Dans Buzz l’Éclair, le nouveau film qui met en avant le « vrai » Buzz, et non pas le jouet, il y a trois 3 scènes post-génériques. Évidemment, la plus importante est la dernière.

Mais que contiennent-elles ? Attention, spoilers dans la suite de cet article.

1ère scène : le bouclier laser tue-mouche

La première séquence post-générique met en scène le Commandant Burnside, nouveau patron de Buzz l’Éclair, installé à son bureau. En fond, on peut voir le bouclier laser protégeant la base. Soudain, un énorme insecte volant vu auparavant dans le film s’approche du bouclier… et se brûle. Comme un papillon de nuit. Le commandant s’exclame donc « Ah, les boucliers lasers.»

Si les enfants peuvent trouver cette scène drôle, un adulte soufflera du nez tout au plus et se demandera s’il a bien fait de rester.

Une tapette à mouche ne suffira pas. // Source : Disney

2e scène : le robot perdu

Dans le film, au moment où l’équipe de rangers junior se préparent pour aller chercher un nouveau vaisseau pour Buzz, un robot tente de leur expliquer le chemin le plus rapide pour y aller. Après l’avoir vu se tromper et recommencer plusieurs fois, l’équipe le laisse seul et partent pour leur aventure.

Le robot en question, c’est l’espèce de cube à gauche. // Source : Disney

Dans cette seconde scène post-générique, ce brave robot a enfin réussi à donner le bon chemin. Mais lorsqu’il se retourne, tout le monde est déjà parti et il est seul. Là aussi, un enfant trouvera ça probablement drôle, mais un adulte commencera à ramasser ses affaires pour s’en aller.

3e scène : un teasing

À la fin du film, pour détruire Zurg, Buzz fait exploser un vaisseau. On imagine donc que le grand méchant est mort et que c’est la fin pour lui. Mais dans la dernière scène post-générique, on le voit flotter dans l’espace. Alors que la caméra se rapproche de ses yeux, ceux-ci s’allument. Zurg n’est-il donc pas mort ? Serait-ce une annonce pour un second opus au film ? Seul l’avenir nous le dira.