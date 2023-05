Le lancement de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS4 et Xbox One coïncide avec une mise à jour ajoutant un mode pensé pour celles et ceux qui ont la phobie des araignées.

Dans votre entourage, il y a sans doute beaucoup de gens qui ont une peur bleue des araignées. C’est une phobie assez courante, qui peut poser un vrai souci quand on regarde un film/une série ou quand on joue à un jeu vidéo. Par exemple, dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, adaptation de l’univers Harry Potter, certains environnements regorgent d’araignées à combattre. Pour certains, c’est un vrai cauchemar, voire un obstacle impossible à contourner.

Mais Warner Bros. a enfin pensé à eux, plusieurs semaines après le lancement sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Dans un tweet partagé le 4 mai, l’éditeur annonce l’arrivée d’un mode « arachnophobie » via une mise à jour gratuite. Cette nouveauté coïncidence avec la sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS4 et Xbox One. « Échangez les ennemis arachnides contre des variantes moins effrayantes », indique la description. Cette transformation n’affecte ni le gameplay ni la difficulté.

Jeu original Mode arachnophobie

Comment activer le mode anti-araignée dans Hogwarts Legacy ?

Le mode « arachnophobie » de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se cache dans les paramètres du jeu, plus précisément dans l’onglet dédié aux options d’accessibilité. Il se trouve tout en bas de la liste : on peut choisir d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité. La modification est immédiate et il n’y a pas besoin de relancer le jeu pour qu’elle soit prise en compte.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Avec le mode « arachnophobie » activé, vous n’aurez plus besoin d’affronter des araignées répugnantes, alors remplacées par des créatures étranges dont les formes rappellent une araignée (un gros corps). Les créatures en question se débarrassent de tous les éléments qui heurtent les arachnophobes, comme les pattes ou les poils — les patins à roulettes, quant à eux, rappelleront quelque chose aux fans des films.

Sur J.K. Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n'en est pas à l'origine et n'a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l'autrice, qui finance des associations anti-trans, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Outre l’apparence, le mode « arachnophobies » réduit les bruits produits par les araignées et les effets de grouillement, tout comme il fait disparaître les corps des créatures mortes (ils deviennent invisibles, sans retirer les collisions). Attention, l’icône de l’araignée dans les renseignements sur les ennemis sera toujours là pour vous hanter.

À noter que Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard n’est pas le seul jeu à penser aux phobiques des araignées. Un titre comme Evil West, pourtant porté sur un univers sombre et horrifique, intègre aussi une option pour les masquer.

