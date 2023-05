Disponible depuis le mois de février sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard va refaire parler de lui avec l’arrivée des versions PS4 et Xbox One.

Warner Bros. a fait le choix, sans doute malin, de lancer Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard en décalé. Depuis février, les propriétaires d’une PS5, d’une Xbox Series S, d’une Xbox Series X ou d’un PC peuvent se plonger dans cette adaptation globalement réussie. Vous êtes plutôt PS4 ou Xbox One ? Votre impatience va prendre fin, avec une sortie de Hogwarts Legacy attendue pour le vendredi 5 mai.

Voir Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, un jeu très ambitieux avec un monde ouvert à explorer, arriver sur des consoles qui datent de 2013 peut paraître étrange. Il y a même tout à craindre de la qualité du portage, les développeurs devant se plier à des sacrifices pour que le titre puisse tourner dans des conditions acceptables. C’est ce que n’avait pas su faire CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077, au point d’avoir du mal à s’en remettre. Et il y a un élément qui n’invite pas à l’optimisme : Warner Bros. ne communique pas dessus, malgré l’engouement immense qu’a suscité Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard.

Où sont les versions PS4 et Xbox One de Hogwarts Legacy ?

Si on parcourt les chaînes YouTube officielles de Warner Bros., on peut remarquer qu’il n’y a aucune vidéo sur les versions PS4 et Xbox One — même à la veille de la sortie. Sur la chaîne principale, la dernière bande-annonce date d’il y a trois mois, soit au moment du premier lancement. Sur la chaîne française, un clip de la chanson « Will I Fly » a été publié le 3 mai. Ce qui n’a pas grand-chose à voir avec une mise en avant des versions PS4 et Xbox One. En outre, il n’y a pas de test publié à date (on confirme n’avoir reçu aucun code en avance, alors que ce fut le cas sur PS5).

La chaîne YouTube de Warner Bros. Games // Source : Capture d’écran

Warner Bros. serait-il en train de cacher volontairement le jeu à des fins publicitaires ? C’est difficile à affirmer sans tester le jeu sur ces deux consoles en fin de vie. Le fait est que Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard est déjà un immense succès commercial. S’il s’avère que le portage sur PS4 et Xbox One est de mauvaise qualité, ce serait surtout dommage pour celles et ceux qui n’ont pas encore fait l’acquisition d’une console plus récente ou n’ont pas accès à un PC suffisamment puissant.

Il y a quand même un moyen de se faire une première idée des performances, tout du moins sur PS4. Le 1er mai, un joueur répondant sous le pseudo Snorof88 a publié une vidéo sur YouTube où il prétend avoir mis la main sur une version physique six jours avant le lancement. Il a partagé une séquence de gameplay de 20 minutes, où on peut voir que Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard tourne plutôt bien sur une PS4 (modèle Pro, d’après les commentaires de Snorof88).

« Après plus de 10 heures de jeu, je peux affirmer que je n’ai rencontré aucun bug majeur, mais que j’ai eu affaire à de la pelouse buguée (…). La version PS4 est bien meilleure que ce que j’avais espéré », indique-t-il. Il évoque quand même des temps de chargement très longs (2 minutes au maximum, 45 secondes la plupart du temps), et un bug sonore touchant la voix de certains personnages.

Sur la vidéo, on constate que les textures sont beaucoup moins belles que sur PS4 (logique), que les visages sont moins détaillés ou encore que certains éléments peuvent apparaître tardivement. La fluidité a l’air correcte, même si la caméra accroche un peu (on demande à voir lors des séquences d’action, qui multiplient les effets visuels). À première vue, l’expérience de jeu a l’air de tenir la route, ce qui rend le silence de Warner Bros. d’autant plus étrange.

