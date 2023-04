La saison Animaux, rassemblement ! de Marvel Snap est lancée ce 4 avril 2023. Nouvelles cartes, nouveaux emplacements, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les informations à connaître avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de cartes.

Ce 4 avril 2023 marque le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. Nimrod et Days of Future Past laissent leur place à la saison Animaux, rassemblement !. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Animaux, rassemblement !

La carte star de cette saison est Hit Monkey, 2 d’énergie et 0 de puissance, qui, en effet révélé, gagne +2 en puissance pour chaque autre carte que vous avez jouée pendant ce tour.

Les premières combinaisons qui viennent à l’esprit l’associent avec Mysterio, qui met en jeu trois cartes d’un coup, et les nombreuses cartes intéressantes qui ne coûtent qu’un d’énergie (Sunspot, Iceman, Yondu, etc.), qui peuvent être remontées en main grâce à Beast, puis rejouées gratuitement.

Hit Monkey dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Avec tous ces effets révélés, on risque de rencontrer Cosmo assez souvent en ce début de saison…

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte, disponible dès maintenant en passant Premium (pour une douzaine d’euros), ou plus tard quand elle intégrera les cartes du pool 5 à la prochaine saison, trois autres cartes arrivent progressivement dans le jeu (également en pool 5, donc difficiles à obtenir) :

Snowguard (11 avril) : tant que cette carte est dans votre main, elle se transforme à chaque tour en Faucon ou en Ours : Faucon : en effet révélé, ignore tous les effets d’emplacement au prochain tour. Ours : en effet révélé, déclenche l’effet de cet emplacement.

(11 avril) : tant que cette carte est dans votre main, elle se transforme à chaque tour en Faucon ou en Ours :

Snowguard dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Jeff le requin terrestre (18 avril) : cette carte peut être déplacée une fois, et rien ne l’empêche d’être déplacée ou jouée sur l’emplacement de votre choix.

Jeff le requin terrestre dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Stegron (25 avril) : révélé, déplace une carte ennemie de cet emplacement vers un autre.

Stegron dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Enfin, Nimrod, star de la saison précédente, a lui aussi intégré les cartes du pool 5 aujourd’hui même.

Deux nouveaux emplacements font leur apparition dans Marvel Snap

De nouveaux emplacements vont également arriver dans le jeu au fur et à mesure.

Les nouveaux emplacements de Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Manoir domestique (12 avril) : pendant ce tour, toutes les cartes doivent être jouées ici.

(12 avril) : pendant ce tour, toutes les cartes doivent être jouées ici. Le bar de sable (26 avril) : les cartes avec des effets ne peuvent être jouées ici.

Pour aller plus loin Vous n’imaginez pas à quel point le jeu de cartes Marvel Snap va vous rendre accro

Enfin, de nombreuses améliorations à venir ont été annoncées récemment. Dont notamment, un nouveau mode de jeu compétitif, une amélioration du système d’acquisition de cartes, et un remaniement de la boutique de jetons. Bref, de quoi attirer encore de nouveaux joueurs et renouveler l’intérêt des anciens.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !