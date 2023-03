Amazon a dévoilé les films et séries qui seront proposés aux abonnés Prime tout au long du mois d’avril. Vive le cinéma !

Amazon a ajouté un nouveau channel à sa plateforme Prime Video en mars : le Pass Warner, notamment articulé autour du catalogue HBO. Cet ajout n’empêchera pas la multinationale de continuer à gonfler le contenu de sa plateforme de SVOD.

En avril, une petite dizaine de nouveautés est au programme. Comme c’est souvent le cas avec Amazon Prime Video, ce sont surtout les amatrices et amateurs de cinéma qui vont adorer la sélection.

La Rage au ventre // Source : SND

Les films qui arrivent en avril sur Amazon Prime Video

1er avril : Jumanji: Bienvenue dans la Jungle

Jumanji mais au format jeu vidéo. Étonnamment, ce n’est pas si mal.

1er avril : La Rage au ventre

Un boxeur perd sa femme puis perd peu à peu pied. Il va devoir se battre pour retrouver sa fille. Du très grand (et très musclé) Jake Gyllenhaal.

1er avril : Démineurs

Kathryn Bigelow a gagné l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour ce film haletant de la première à la dernière minute.

19 avril : Le Jeu

Lors d’un dîner, plusieurs amis se livrent un jeu dangereux. Il consiste à poser son téléphone sur la table et à lire chaque message reçu à voix haute.

24 avril : House of Gucci

« Avec Jared Leto en roue libre », précise Amazon. Pardon, mais c’est trop…

28 avril : Bed Rest

Alors qu’elle doit rester au maximum dans son lit en raison de complications, une femme enceinte assiste à des phénomènes étranges chez elle…

Les séries qui arrivent en avril sur Amazon Prime Video

5 avril : The Sex Lives of College Girls, saison 2

L’histoire de jeunes filles qui découvrent l’amour et le sexe.

7 avril : Last Light, saison 1

Quelqu’un se souvient de Matthew Fox, héros de la série culte Lost ?

14 avril : The Marvelous Mrs Maisel, saison 5

Cinquième et dernière saison pour les aventures de Miriam ‘Midge’ Maisel.

14 avril : Salade Grecque

Dans cette suite de L’Auberge espagnole, on suit Tom et Mia, les enfants de Wendy et Xavier, alors qu’ils partent à Athènes. Romain Duris est de la partie, et il n’a presque pas vieilli.

28 avril : Citadel, saison 1

L’agence d’espionnage Citadelle est tombée. Mais deux de ses ex-agents doivent reprendre du service malgré leur mémoire effacée.

